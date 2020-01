Muere en Alcoi a los 76 años de edad la escritora valenciana Isabel-Clara Simó

La escritora valenciana Isabel-Clara Simó ha muerto a los 76 años en su Alcoi natal. La autora, nacida el 4 de abril de 1943, se licenció en Filosofía en la Universitat de València, se trasladó a Catalunya, donde ejerció en periodismo e inició su trayectoria con la consecución del Premi Víctor Català.

Tras décadas dedicada a la escritura y con una cincuentena de títulos, Simó había sido distinguida con la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, aparte de ser miembro de la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) y ganadora del 49 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

Simó ha sido una de las figuras más prolíficas y populares de la literatura en valenciano, con una cincuentena larga de obras principalmente de narrativa pero también de poesía, teatro, ensayo y guiones televisivos. Júlia (1983), su primera novela, es tal vez su libro más conocido. También publicó Històries perverses (1992, premio Crítica Serra d'Or), La salvatge (1993, Premio Sant Jordi) 'Dones' (1997) o Amor meva (2010, Premio Joanot Martorell) entre otros títulos.

Trayectoria

La escritora valenciana afincada en Barcelona Isabel-Clara Simó, que en 2017 ganó el 49 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, ha canalizado con su obra escrita a lo largo de 40 años reivindicaciones relacionadas con la libertad y la situación de las mujeres. Simó ha fallecido este lunes a los 76 años.

Simó cultivó novela, poesía, ensayo, periodismo, guiones de radio y televisión y teatro, se licenció en Filosofía en la Universitat de València en 1965, donde se vinculó con los primeros grupos nacionalistas bajo la maestría de Joan Fuster, y de 1972 a 1983 dirigió la revista 'Canigó', desde donde trabajó para dar voz a jóvenes escritores.

En 1978 inició su trayectoria literaria con la concesión del Premi Víctor Català por el libro 'És quan miro que hi veig clar' (1979), y después publicó 'Alcoi-Nova York' (1985), 'Històries perverses' (1992) -galardonado con el premi Crítica Serra d'Or- y que continuó con 'Perfils cruels' (1995). Después publicó 'Dones' (1997), que fue llevada al cine con guión de Jordi Cadena y dirección de Judith Colell, y después de este éxito exploró el universo masculino en 'Estimats homes (una caricatura)'; su última novela, 'Jonàs' fue publicada el año pasado.

La galardonada, viuda del fundador de 'Canigó', Xavier Dalfó, decía en la concesión del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en 2017: "Siempre he sentido que yo he amado locamente a los Països Catalans y no era correspondida: ahora tengo el reconocimiento de que el amor es mutuo".

amentaba que su escritura ha sido objeto de burlas y tópicos: "He dado la imagen, por ser mujer y mayor, que escribo historias de amor para 'tietes' (señoras mayores), que escribo para mujeres, desde interiores, y me he sentido rechazada muchas veces".

Igualmente, resaltaba que las críticas no la hicieron abandonar y aseguraba que de cada bofetada sacaba un poco más de impulso: "No me he sentido amada a menudo", decía la autora, que veía el Premi d'Honor de Òmnium como 'Nobel catalán' y un acto de amor completo que la dejaba desarmada y absorta.