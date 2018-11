‘Retrobem’ presenta un nou CD de les bandes guanyadores del Certamen de la Diputació

El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha presentat aquest dijous en roda de premsa un nou disc amb les gravacions de les bandes guanyadores del Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València, en l’edició de 2017. Han acompanyat al diputat en la presentació, Roberto Jovar, representant de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana; Vicent J. Soler i Pablo Sánchez Torrella, assessors musicals de la Diputació; i Josep Vidal, cap del servei de Cultura de la institució.

El disc és una magnífica mostra de l’excel·lència i el prestigi de les bandes valencianes que participen en el Certamen de la Diputació, i serveix de vehicle per a promocionar i donar a conéixer el seu treball. En paraules del diputat, “aquest és un disc de gran qualitat, amb les millors bandes valencianes”.

El Certamen de Bandes, que es promou des de l’àrea de Cultura de manera ininterrompuda des de fa 42 anys, constitueix un aparador únic en el panorama espanyol de les bandes de música, ja que congrega a un gran nombre d’agrupacions musicals en una modalitat competitiva de reconegut prestigi. En la darrera edició, celebrada al Palau de la Música de València, van participar fins a un total de 600 músics que, amb les seues interpretacions, ajudaren a promocionar l’excel·lent cantera de compositors valencians. Josep Vidal, cap del servei de Cultura de la Diputació, ha anunciat que en els pròxims dies es farà pública la convocatòria per al certamen de 2019.

El programa Retrobem, al costat de les bandes

Durant la roda de premsa també s’ha presentat la nova imatge gràfica del Retrobem, a càrrec de la dissenyadora alemanya establida a València, Juliane Petri. El Retrobem és un ambiciós programa orientat a difondre l’obra dels compositors i, per fi ara, les compositores valencianes, mitjançant una sèrie de concerts oferts per les diverses societats musicals de les comarques valencianes, unes 330 en actiu, que representen un terç de totes les del territori espanyol.

La darrera campanya del Retrobem va comptar amb una aportació en subvencions a concerts de 733.400 euros, mitjançant els quals es va fer possible l’organització de 770 concerts. Josep Vidal ha remarcat que “Retrobem és una marca que afavoreix la música tradicional valenciana, la música de bandes”, així com què s’està treballant per a “internacionalitzar el nostre patrimoni musical, perquè ens coneguen fora del territori valencià i arreu del món”, també que els diferents programes i subvencions han permés fer concerts de les bandes guanyadores del Certamen fora del territori espanyol, com la recent actuació que féu la Unió Musical de Benaguasil al nord d’Itàlia.

Promoció de la música amb partitures i instruments

Dins de l’acte també s’han presentat un conjunt de cinc partitures impreses i editades, material que, com ja és habitual, s’ofereix a les bandes de música per a poder enriquir el seu patrimoni musical amb composicions d’autors i autores valencians.

Com a important novetat, ha assenyalat Xavier Rius, “enguany, entre les partitures, està la de la compositora valenciana Amparo Edo, que s’ha convertit en la primera dona de la qual editem partitures”. En aquest sentit, el diputat ha anunciat que “en 2019 s’establiran polítiques inclusives dins de l’àmbit musical, encaminades a ver visible el treball de les músiques valencianes”. D’entre les mesures, destaca un curs de perfeccionament per a dones directores, impartit per Mercedes Padilla.

Per la seua banda, Vicent Soler, assessor musical de la Diputació, ha destacat que “Amparo Edo és la primera dona a incorporar-se a les partitures editades per la Diputació de València, però ja s’està treballant per a incorporar-ne més en els pròxims anys”. A més, ha afirmat que “no podem oblidar-nos dels grans compositors, però també és important i necessari ajudar als compositors i compositores més joves, així com fer visible el seu treball”.

El Retrobem, a més, disposa d’un programa que destina fins a 550.000 euros anuals a la subvenció en la compra d’instruments musicals, amb la intenció de mantenir i consolidar el viver de músics valencians.

Propostes polítiques en l’àmbit cultural

Aquest mes de novembre s’ha presentat una iniciativa política en forma de declaració institucional, consensuada per tots els grups polítics de la Diputació, per a instar al govern central a aplicar una significativa rebaixa en el tram d’IVA que s’aplica a la compra d’instruments musicals, actualment fixat en un 21%.

A més, l’àrea de Cultura i la Diputació de València, com ha anunciat el diputat Xavier Rius, donaran suport a la candidatura de la ciutat de Llíria com a “Ciutat Creativa Musical” de la UNESCO, dins d’una ampla xarxa de més de 180 ciutats creatives en diferents modalitats.

Roberto Jovar, representant de la FSMCV, ha pres la paraula per a “agrair les innovacions que, des de la Diputació i l’àrea de Cultura, s’estan duent a terme”. Al mateix temps, animava “a les bandes de música a inscriure’s i participar en un certamen com aquest, el més important del territori valencià”.