Laura Mulvey, pionera de l’anàlisi feminista del cinema, ofereix una conferència a l’IVAM

L’IVAM presenta el dijous 3 d’octubre una conferència de Laura Mulvey, la primera teòrica del cinema que va introduir la perspectiva feminista en la seua anàlisi, emmarcada dins de la Càtedra d’Estudis Artístics de l’IVAM.

Laura Mulvey revisarà el seu cèlebre assaig Plaer visual i cinema narratiu, una fita de la teoria feminista cinematogràfica en la qual va posar en evidència la imposició de la mirada masculina en les pel·lícules del Hollywood clàssic, mentre que la dona era reduïda a la categoria d’objecte.

Mulvey va publicar el seu assaig Plaer visual i cinema narratiu en 1975 en la revista de teoria cinematogràfica Screen, en ple auge de la segona onada feminista. Per mitjà de la teoria de la psicoanàlisi de Freud, el text relacionava la imatge de la dona de Hollywood com a objecte sexual amb el fal·locentrisme de la indústria del cine. Segons Mulvey, les imatges, els personatges, les trames i les històries es basen de manera inadvertida en els ideals del patriarcat tant dins com fora dels contextos sexuals.

En la seua ponència a l’IVAM, titulada ‘Another Afterthought on Visual Pleasure and Narrative Cinema. The overlooked alternative gaze: fetishism, film form and the female form’, l’autora revisarà el seu assaig, del qual assegura que ha perdut una certa vigència perquè es va escriure en un context determinat i perquè el feminisme, finalment, forma part dels debats acadèmics, cosa que semblava impossible en els anys 70.

La teòrica del cine pretén reavaluar el seu treball fent insistència en el fetitxisme cinematogràfic, ja que considera que la secció del seu assaig sobre Sternberg, Dietrich i el fetitxisme cinematogràfic ha sigut “completament obviada”. Mulvey advoca per una nova cinematografia feminista d’avantguarda que trenque el ‘plaer narratiu’ del cinema clàssic de Hollywood.

La conferència està organitzada en el marc de la Càtedra d’Estudis Artístics, Segles XX/XXI, que sorgeix d’una col·laboració entre la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH) i l’IVAM. L’objectiu de la segona edició de la càtedra és la reflexió sobre la vida de les imatges tant en el món de l’art com en el de la vida social i imaginària. Concretament, aquesta ponència persegueix, segons els seus responsables, “revisar les controvèrsies de la perspectiva de gènere oberta pel feminisme” dins del marc d’investigació, estudi i difusió de l’art visual dels segles XX i XXI.