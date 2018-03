El PP añade a su campaña contra la reversión del Hospital de la Ribera una supuesta eliminación de la cirugía pediátrica

El PP, dentro de su campaña contra la reversión pública del Hospital de la Ribera, ha asegurado que todos los menores que tengan que tener intervenciones quirúrgicas a este hospital tendrán que ser derivados a València. Así lo ha afirmado el subsecretario regional del PP de la Comunitat Valenciana, José Juan Zaplana, en una reunión con alcaldes del PP de la zona, argumentando que los médicos de cirugía pediátrica no podrá continuar con su actual contrato.

Zaplana, junto con la exalcaldesa de Alzira y ahora diputada en el congreso por el PP, Elena Bastidas, han asegurado que se producirá un “apagón” en las intervenciones de los más pequeños, puesto que tendrán que ser trasladados en caso de necesitar una cirugía pediátrica como una apendicitis. Así, neurocirugía, y cirugía cardiovascular, cirugía plástica infantil y cirugía maxilofacial no podrán atender a los menores de los municipios a los cuales el hospital da cobertura.

Además, ha apuntado que el modelo Alzira (modelo de gestión privada que defiende el PP) realiza 250 intervenciones más por quirófano y año que el hospital con mejor ratio gestionado por Conselleria de Sanidad, una situación que aseguran hace prever que “las operaciones en el área de la Ribera también sufrirán un revés importante”. Llegan a afirmar que con los índices actuales, “harían falta al menos, 7 quirófanos más para mantener el nivel de intervenciones que hay en el Hospital de la Ribera”.

Por su parte Elena Bastidas, ha señalado que el PPCV ha inicia una “cuenta atrás hacia el caos sanitario” para alertar de las graves consecuencias que tendrá la reversión que ha puesto en marcha el Consejo “por una cuestión ideológica”.

"Engañar y crear confusión"

Estas afirmaciones del PP han sido contestadas por el portavoz de Sanidad del PSPV en Les Corts, Ignacio Subías, quien lamentaba "las mentiras y manipulación manifiesta del PP" sobre el Hospital de la Ribera. Así afirmaba que "su único objetivo es engañar todo lo posible a los usuarios del Hopistal para crear confusión entre los ciudadanos tras la reversión del mismo al sistema público”.

Sobre el tema concreto Subías ha afirmado que "no sólo no es cierto que no se vaya a mantener el servicio de cirugía pediátrica, como señala el PP, sino que además se crearán las plazas necesarias para que el servicio se preste de forma permanente y con profesionales vinculados al hospital”, ha apuntado el dirigente socialista tras recordar que en la actualidad “la concesionaria no tiene en cartera la cirugía pediátrica, sino que el servicio lo prestan profesionales de otros centros a través de contratos mercantiles”.

El diputado socialista continuaba afirmando que "no es cierto que no se pueda mantener esta actividad" y ha reiterado que la conselleria "creará las plazas necesarias para cubrir especialidades que hoy en día se cubren mediante contratos mercantiles, incrementando progresivamente la plantilla actual para reducir la precariedad".