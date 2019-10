Pablo Casado: "No hay salida a la crisis por la izquierda, con Pedro Sánchez"

"No hay salida a la crisis por la izquierda, con Pedro Sánchez". En estos términos se ha expresado el líder del PP, Pablo Casado, en la interpalamentaria que los populares celebran este sábado en Alicante, que ha centrado su intervención en cuestiones económicas y en la que la exhumación de Franco ha estado ausente y la situación en Catalunya ha pasado de puntillas.

La única alusión a la crisis en Catalunya ha sido cuando ha puesto al PP "frente a la foto de los socios de Sánchez", en referencia a los independentistas catalanes y baleares, Bildu… que han firmando un manifiesto de autodeterminación, con “un equipo de experiencia de gestión, concordia y progreso, que se preocupa por lo que nos une y no por lo que nos divide”.

Respecto a la situación económica, ha explicado que "todos los indicadores" advierten que "no hay salida a la crisis por la izquierda, no ha salida para España con Sánchez, que se ha declarado incapaz de evitarla". Y frente a esta situación, ha apostado por el Partido Popular: "No puede volver a pasar como en 2008, cuando la crisis económica con el PSOE nos costó 3 millones de empleos, la congelación de las pensiones y el recorte del sueldo a los funcionarios".

📈 @pablocasado_: "Todo indica que estamos con una crisis económica a la vuelta de la esquina que ya no niega ni Sánchez. Sus cuentas no son creíbles, y el cheque en blanco que promete en campaña ya se ha revelado que es un cheque sin fondos”.#ContigoSumamospic.twitter.com/uVQzdkIWGh — Partido Popular 🇪🇸 (@populares) October 26, 2019

El líder de los populares se ha referido a la EPA, que se ha conocido esta semana, y que, según ha asegurado, "demuestra que con el PSOE el paro baja diez veces menos que con el PP, 18.000 jóvenes han perdido su empleo, y más de 1.000.000 familias con todos sus miembros en paro”. "Es hora de ponerse serios con la economía", ha sentenciado, mientras recordaba las previsiones del Banco de España, que ha rebajado en cuatro décimas las perspectivas de crecimiento, o los apercibimientos de la Airef y Bruselas al Gobierno: "las cuentas de Sánchez no son creíbles".

Así mismo, ha lamentado que la sociedad española "está siendo rehén de la ambición personal de Sánchez. Nadie tiene derecho a secuéstrala ni a obligarla a volver a votar por su incapacidad para pactar y gobernar".

Casado también ha insistido en que el Partido Popular es la "garantía del desbloqueo, la alternativa a las crisis y los únicos que podemos liderar una nueva esperanza para los españoles", una "nueva mayoría, en el centro, que suma, desde la integración y la moderación" frente a la "agenda de división de Pedro Sánchez".

Bonig, contra Compromís y Ximo Puig

La presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, por su parte, ha apelado a la Constitución del 78 como "todo lo que nos une, que nos representa a todos". A su juicio, la Comunitat Valenciana gobernada por el Botànic del PSPV, Compromís y Podemoos "está recorriendo el mismo camino que hizo Catalunya hace 20 años", al tiempo que recordaba como el Bloc -uno de los partidos forman Compromís- aprobaba hace una semana una resolución que dice que están "a favor del derecho de autodeterminación, de los Països Catalans y de la amnistía de los políticos condenados".

Bonig no ha dejado pasar la oportunidad para cargar también contra el president Ximo Puig y exigirle que rompa con sus socios de Compromís, que asegura han iniciado un "proceso de catalanización" de la Comunitat Valenciana. También le afeó que, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, se haya olvidado de la reivindicación de un nuevo sistema de financiación autonómica.