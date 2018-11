Per l'Horta reclama a Fomento que renuncia a la ampliación de la V-21 y apueste más por el transporte público

El colectivo Per l'Horta ha organizado un acto de protesta en contra de la ampliación de la V-21, reclamando al Ministerio de Fomento que renuncie a la ampliación de dicha autovía y que apueste más por el transporte público. En la protesta, en la que participó también la Plataforma Alboraia, Horta i Litoral, formada por las entidades vecinales de Alboraia y diferentes partidos de la población ha recorrido parte de la zona afectada por este proyecto de ampliación.

Per l'Horta denuncia que el proyecto de ampliación de la V-21 con un tercer carril no sólo implicará la destrucción de 80.000 m2 de huerta en plena producción y tres edificaciones tradicionales, además pone en discusión las políticas de movilidad sostenible de la ciudad de Valencia. Desde Per l'Horta denuncian que Justificar la ampliación de la V-21 en base a las retenciones que se producen puntualmente en el acceso en Valencia "es muy peligroso", en primer lugar porque "en horas punta se producen retenciones puntuales en todos los accesos en la ciudad de València"; y también porque "estimularía la entrada de más vehículos a la ciudad, el que entra en contradicción con las políticas de movilidad sostenible de la ciudad de València.

Por otro lado añaden que no es coherente que Conselleria de Transporte y Ayuntamiento de València fomenten la entrada de más vehículos en la ciudad con esta ampliación, a la vez que se pretende quitarle espacio al coche privado en beneficio de peatones y ciclistas y rebajar los elevados niveles de contaminación del aire. Por ello afirman que "hay que apostar de manera más decidida por un nuevo modelo basado en la movilidad sostenible, renunciando a nuevas inversiones en favor del coche, tanto en los accesos (ampliación de la V-21) como el interior de la ciudad (construcción de parkings y túneles). Es cuestión de tiempo que estas políticas se impongan como ya ocurre a las principales ciudades del mundo.