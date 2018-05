Rajoy rectifica y compromete 60 millones en tres años para el transporte metropolitano de Valencia

El Gobierno de Rajoy ha rectificado los Presupuestos Generales del Estado presentados el pasado mes y finalmente sí que contemplará las tan demandadas ayudas al transporte público metropolitano de València.

Fuentes del PPCV han informado a eldiario.es que este jueves se aprobará una aportación de 60 millones en tres años.

Las mismas fuentes han comentado que la presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, ha negociado este miércoles en Madrid con la cúpula del PP nacional y con el grupo parlamentario una modificación de la enmienda presentada por Ciudadanos que contemplaba 10 millones para este ejercicio.

Finalmente, en virtud del acuerdo logrado por Bonig, la inyección contemplada en los Presupuestos será de 10 millones para este año, de 20 millones para 2019 y de 30 millones para 2020.

El acuerdo está condicionado a aportaciones también por parte de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de València.

Con todo, las cifras no llegan a los 38 millones anuales demandados desde el Consell y el consistorio y mucho menos a los 48 que percibirá Canarias, a los 109 de Barcelona o a los 127 millones de Madrid solo para este ejercicio.

"No deberían ser una subasta"

Al respecto, la gerente de la Autoridad Metropolitana de Transporte de la Generalitat, María Pérez, ha comentado que “los fondos no son o no deberían ser una subasta. Las cantidades tienen que responder a un criterio técnico y no estar sometidas a criterios arbitrarios que desconocemos. Necesitamos 38 mi este año, en 2019 y en 2020”.

Además ha añadido que “tampoco es comprensible que a Madrid, Barcelona o Canarias se le exija ningún tipo de financiación condicionada por parte de los gobiernos autonómicos y locales y la Comunitat se nos ponga como una exigencia. En cualquier caso, la Generalitat y los ayuntamientos ya ponen 150 millones”.

De modo que “10 millones es una cantidad claramente insuficiente que no cubre la necesidad de 38 millones para financiar correctamente el transporte metropolitano de València, es perpetuar la infrainversión en movilidad”.