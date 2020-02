Plácido Domingo, colaborador del Palau de les Arts, pide perdón por los casos de acoso sexual

El tenor Plácido Domingo, colaborador del Palau de les Arts de València, ha pedido perdón a las mujeres que le acusaron de acoso sexual por "el dolor" que les causó y ha asegurado que acepta "toda la responsabilidad" por las acciones denunciadas en los últimos meses.

El acto de arrepentimiento lo ha realizado el tenor a través de un comunicado este martes justo después de que la investigación de la American Guild of Music Artists (AGMA), el sindicato de ópera de Estados Unidos, haya encontrado a más de dos docenas de mujeres que dijeron ser víctimas de acoso o de comportamiento inapropiado por parte del tenor cuando estaba en la dirección de la Ópera Nacional de Washington y la de Los Ángeles, según publica Associated Press este martes.

Su postura contrasta con su primera reacción tras darse a conocer las acusaciones. En su primer comunicado, el artista dijo que los "comportamientos" que en el pasado pudieran haber sido considerados "cumplidos", o gestos "de galantería", hoy en día se perciben de manera "muy diferente". "Nunca me he comportado del modo acosador, agresivo y vulgar como en el que me han acusado", afirmó en ABC.

"Entiendo ahora que algunas de esas mujeres pudieran tener miedo para expresarse honestamente porque les preocupaba que sus carreras se vieran afectadas", dice el tenor en un comunicado que ha remitido a Europa Press, en el que también expresa que, aunque no fuese su "intención", "nunca nadie debería sentirse de esa forma".

Relación con el Palau

Actualmente Plácido Domingo colabora con el Palau de les Arts de València en la selección de alumnos del Centre de Perfeccionament, juntamente con una comisión de expertos formada por ocho personas más.

Tras estallar el escándalo el Palau, que destacó que no tiene ninguna vinculación laboral directa con Domingo, anunció que esperaría a la resolución del caso sobre el tenor para "actuar con consecuencia y adoptar alguna medida conveniente, preservando así la presunción de inocencia".

Dos meses de después de esta manifestación de la institución Plácido Domingo dimitió como director general de la Ópera de Los Ángeles (LA Opera) en octubre. El tenor era su director desde el año 2003 y también estuvo involucrado en su lanzamiento, además de ser su asesor artístico desde 1984. El tenor vio cómo perdía su puesto en Estados Unidos y fue vetado en varios teatros norteamericanos, pero fue arropado por el público en distintos países de Europa.

Entre los lugares donde fue bien recibido estuvo el propio Palau de les Arts, donde tuvo la primera actuación en España tras el escándalo. Esta actuación tuvo como consecuencia inmediata la protesta de sectores feministas que denunciaron el comportamiento de Domingo así como también reclamaron que el centro de perfeccionamiento del Palau de les Arts dejara de llevar el nombre del tenor.