Controlat l'incendi de Llutxent després d'arrasar més de 3.200 hectàrees

El Consorci Provincial de Bombers de València ha informat que l'incendi forestal de Llutxent, que ha afectat els termes municipals de set municipis de la Vall d'Albaida i la Safor, està controlat.

Al voltant d'un centenar de persones, dos mitjans aeris i 24 vehicles treballen aquest divendres per a controlar l'incendi des d'aquest divendres al matí, tasques en les quals la pluja ha contribuït "de manera positiva a les tasques d'extinció", segons ha informat el 112 a través de Twitter.

🔉Encara que està controlat #IFLlutxent no està extingit i continuen les tasques de prevenció i d'extinció.

⚠️🔥Compte amb les zones cremades encara que no veieu ni fum ni flama, no transiteu per elles, són zones molt fràgils.

Si veieu foc o fum telefoneu a l'1⃣1⃣2⃣