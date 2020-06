El Consell desautoritza els tests massius de la concessionària dels hospitals privatitzats Ribera Salud a Torrejón

“Un estudi així no el podrien fer sense el permís de Salut Pública i el Ministeri de Sanitat ja ha advertit que no es poden fer tests massius, perquè això ens portaria a un error i a relaxar-nos pensant que és com una vacuna i que no passarem per la malaltia perquè el test ha donat negatiu, això no és possible”.

Així s’ha pronunciat dimarts la consellera valenciana de Sanitat, Ana Barceló, pel que fa al test massiu dut a terme per Ribera Salud, concessionària dels hospitals alacantins d’Elx i Torrevella, a 140.000 habitants de Torrejón de Ardoz.

Un estudi per al qual l’empresa s’ha emportat a la localitat madrilenya 60 professionals de tots dos centres sanitaris i que Barceló ha descartat que s’autoritze en qualsevol localitat de la Comunitat Valenciana en cas de rebre la proposta de la companyia. En el cas de Torrejón, va rebre el suport de l’Ajuntament i el vistiplau de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid.

Segons la mateixa informació oficial de Ribera Salud, els 60 sanitaris desplaçats des dels hospitals del Vinalopó (Elx) i Torrevella hauran estat quasi dues setmanes treballant gratuïtament en el municipi madrileny, però amb una nòmina pagada pels seus serveis en les àrees sanitàries de la Generalitat Valenciana. I és que, segons Ribera Salud, els infermers i infermeres de la concessionària han acudit “voluntàriament” a Torrejón de Ardoz en aquest projecte el cost de personal del qual eixirà debades a l’ajuntament governat pel PP.

L’actuació de Ribera Salud va molestar, i molt, en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la seua opacitat, però també perquè s’han llevat recursos per a un projecte privat, més encara quan són conscients que les nòmines d’aquests treballadors ixen dels pagaments que la Generalitat Valenciana fa per la gestió de la concessió. Per això ha obert un expedient informatiu perquè l’empresa aclarisca una situació que no els havia comunicat.

Sobre aquest tema, Barceló ha confirmat dimarts que ja han rebut l’informe explicatiu requerit a Ribera Salud sobre la qüestió: “La resposta no ha sigut satisfactòria per a nosaltres, perquè hem demanat moltes més dades de les que ens han facilitat, per això entenem que havien d’haver comunicat a la Conselleria que es duria a terme aquest projecte, perquè es du a terme amb personal sanitari dels hospitals valencians”.

La consellera ha insistit que, a més, els havien d’haver comunicat “quants professionals s’havien de desplaçar per fer aquest estudi i durant quant de temps”, perquè és una cosa de què Barceló ha assegurat que es van assabentar pels mitjans de comunicació.

“Ha faltat aqueixa comunicació necessària entre una concessió i una administració pública”, ha explicat.

Barceló ha reconegut que no hi ha cap mena d’infracció, però ha advertit que “aqueix no és el camí que ha de seguir una concessió d’una administració pública que han d’estar totalment connectades i amb aqueixa informació transparent entre ambdues”.