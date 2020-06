La Diputació i FACSA analitzen les aigües de nou localitats de menys de 5.000 habitants a Castelló per a detectar possibles rebrots de COVID-19

El president de la Diputació de Castelló, José Martí, i el diputat de Cicle Integral de l'Aigua, Renovables, Residus i Reciclatge, Ignasi Garcia, han visitat aquest matí les instal·lacions de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) del terme municipal de Tales, que dóna també servei a la localitat de Suera, per a presentar el projecte Covid Water, que es desenvoluparà en les depuradores gestionades per la institució provincial en els municipis de menys de 5.000 habitants.



Tots dos representants provincials han estat acompanyats per l'alcalde de Tales, Vicente Juan Prada de Conflent, el president de FACSA, Enrique Gimeno, el director general de la companyia, José Claramonte, així com pel director de l'àrea de depuració, Luis Basiero, la tècnica d'I+D+I del Grup Gimeno, Nuria Zamorano, i el responsable de les EDAR de Diputació, Fernando Mañas.



El projecte Covid Water d'investigació sobre SARS-CoV-2 s'expandeix a la província de Castelló gràcies a la col·laboració entre la Diputació i FACSA i té com a principal objectiu la detecció del material genètic del virus causant de la malaltia en aigües residuals procedents de les localitats de Suera, Tales, Eslida, Aín, Traiguera, La Jana, Vall de Almonacid, Algímia d'Almonesir i Vall d'Alba.



La informació obtinguda amb aquest projecte, a partir de la detecció i quantificació del material genètic, permetrà generar una alerta primerenca en els municipis per la possible presència de persones infectades pel virus, independentment que manifesten o no símptomes.



Per a extraure bones conclusions es realitzarà un seguiment dels nivells de càrrega vírica en les depuradores dels municipis seleccionats. D'aquesta manera, la iniciativa contribuirà a millorar la prevenció de futurs rebrots, aportant indicadors que faciliten la presa de mesures que han demostrat ser eficaces per a frenar l'expansió del virus, com són el confinament i la distància social.



Al final de la visita, el president de la Diputació i alcalde de Suera, José Martí, ha assenyalat que "ens sembla molt adequat col·laborar amb un projecte d'aquestes característiques que implica institucions públiques i empreses privades i que té com a objectiu ajudar a combatre el virus i els seus efectes".



Martí també ha assenyalat que la pandèmia ens ha de fer reflexionar "sobre la importància que la ciència ha de jugar en les nostres vides i en la nostra realitat, alguna cosa que es posa clarament de manifest en aquest projecte". Ha finalitzat la seua intervenció incidint en què "la ciència és un element fonamental de desenvolupament" i expressant el seu desig que "cada vegada sapiem més del virus".



Per la seua part, el diputat provincial de Cicle Integral de l'Aigua, Ignasi Garcia, ha manifestat que "aquest projecte resultarà de molta utilitat a partir d'ara, perquè la població d'aquests municipis augmenta pel trasllat del veïnat a la seua segona residència. Aquesta circumstància demogràfica dels pobles d'interior permetrà localitzar de manera precoç i precisa la presència i dimensió d'aquests possibles rebrots".



La investigació s'està duent a terme a partir de la combinació de la informació demogràfica, epidemiològica i ambiental dels municipis amb les dades obtingudes de la presa de mostres en les aigües residuals de les diferents estacions depuradores. Aquesta informació, tal com ha apuntat Claramonte, "serà posteriorment integrada en l'eina digital Covid Water, que combina avançats sistemes d'informació geogràfica amb recursos d'intel·ligència artificial i anàlisis massives de dades".



Està previst que l'estudi es duga a terme durant, almenys, tres mesos, la qual cosa permetrà fer un seguiment detallat de l'evolució de l'epidèmia per la COVID-19 a les comarques de Castelló durant les fases de desescalada i nova normalitat.