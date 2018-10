Mireia Mollà: "La corrupció generalitzada del PP no deixa d'aflorar"

La "corrupció generalitzada" que el PP va adoptar com a forma de govern "no deixa d'aflorar" com a greuge a l'erari valencià, ha assegurat aquest diumenge la portaveu adjunta del grup parlamentari Compromís en les Corts Valencianes, la diputada Mireia Mollà, que, com ha informat eldiario.es, ha aportat a la Fiscalia Anticorrupció els contractes del Consell del Partit Popular amb empreses dels presumptes testaferros de l'ex president de la Generalitat, Eduardo Zaplana.

Mollà ha explicat que diverses empreses vinculades als presumptes testaferros detinguts i imputats, Francisco Grau Jornet i Felisa López González, van signar contractes amb RTVV i amb la Ciutat de la Llum, entre altres, per un total d'1,29 milions d'euros. "Els càrrecs del PP que van signar els contractes van ser Pedro García, excap de premsa de Zaplana, exdirector general de RTVV i vell conegut de la justícia, i l'actual portaveu del PP en l'Ajuntament de València, Eusebio Monzó", ha afegit.

"Quasi quatre anys després del canvi de Govern, encara seguim descobrint nous assumptes tèrbols que el PP ha deixat en herència als valencians i les valencianes", ha assenyalat Mollà, que espera que la documentació aportada a la Fiscalia Anticorrupció ajude en la recerca de la macro-causa de l'Operació Erial "per la qual l'ex president de la Generalitat, Eduardo Zaplana, pernocta en la presó de Picassent". A més, destaca la parlamentària de Compromís, un dels signants del contracte entre l'empresa Promotora de Video SA i RTVV és Pedro García, imputat en la peça de Gürtel que investiga el saqueig perpetrat en la visita del Papa a València en 2006".

Segons la documentació aportada per Mollà, l'ex director de la televisió pública valenciana va signar un contracte de 983.266 euros amb l'empresa Promotora de Video SA, de la qual Felisa López González era consellera, detinguda en l'Operació Erial i considerada una dels presumptes testaferros de Zaplana al costat del seu marit Joaquín Barceló Llorens, exdirectiu de Terra Mítica.

D'altra banda, aquesta empresa també va percebre 306.896 euros de la Ciutat de la Llum d'Alacant en un contracte signat per Eusebio Monzó, actual portaveu del PP en l'Ajuntament de València. Finalment, l'empresa Aplem Consulting SLP, de la qual l'assessor fiscal de Zaplana i exsecretari del Consell d'Administració de la CAM, Francisco Grau Jornet, era gerent i administrador, també va facturar a la Conselleria d'Hisenda i l'Agència Valenciana de Turisme.