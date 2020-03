Sanitat determinarà si les persones majors poden abandonar les residències amb casos de coronavirus

La vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que dirigeix Mónica Oltra, ha elaborat un protocol d'actuació que permet la baixa voluntària de persones majors en situació de dependència i persones amb diversitat funcional que desitgen deixar els centres residencials o habitatges tutelats, sempre que es garantisca el seu benestar.

L'objectiu d'aquesta iniciativa de la Conselleria d'Igualtat, consensuat amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que dirigeix Ana Barceló, és facilitar el treball dels centres i donar tranquil·litat a les famílies, garantint en tot moment la seguretat, la salut pública, el benestar de la persona i la no vulneració de drets.

El protocol té en compte diverses situacions; que la sol·licitud afecte una persona amb plena capacitat d'obrar o que no, i que se sol·licite en un centre lliure de contagis de coronavirus o no.

D'aquesta manera, la sol·licitud de baixa la poden realitzar la persona resident si té plena capacitat d'obrar i suficient judici per a autodeterminar-se, els familiars o tutors legals, i el trasllat podrà ser al propi habitatge del resident, a la del familiar que el sol·licita o a la residència d'un altre membre de la família.

En tot cas, la persona de la família que haja de ser la cuidadora haurà de comprometre's a fer-se càrrec de la persona major dependent o amb diversitat funcional i signar una declaració responsable sobre la idoneïtat de l'habitatge a la qual se'l vaja a traslladar.

També s'estableix que la direcció del centre proporcionarà a la persona resident elements de protecció per a la seua eixida del centre, assegurant-se que la persona familiar que haja signat el compromís de cures rep i es fa càrrec de la persona major dependent o amb diversitat funcional.

La direcció del centre s'encarregarà també de proporcionar un certificat perquè es puga justificar durant l'estat d'alarma el trasllat de la persona resident del centre al seu habitatge propi o habitatge de la persona familiar cuidadora.

Prestacions reconegudes

Respecte a les prestacions reconegudes, la persona resident que tinga un grau de dependència i/o dret a la prestació professional residencial podrà triar la suspensió temporal de la prestació del servei residencial, i en aquest cas mantindrà el dret a ocupar i retornar a aqueixa mateixa plaça residencial una vegada finalitzat l'estat d'alarma provocat per la pandèmia de COVID-19, havent de complir amb les obligacions administratives i d'abonament de taxes corresponents.

Si la persona té reconeguda una prestació vinculada al servei o una prestació vinculada al servei de garantia se li continuarà abonant sempre que satisfaça efectivament el pagament al centre.

Si, per contra, tria la baixa de la prestació del servei residencial s'entendrà que existeix una renúncia a la prestació determinada en el PIA o resolució reconeguda en el seu moment. En aquest cas i una vegada finalitzat l'estat d'alarma, podrà tornar a sol·licitar el recurs per a l'atenció a persones en situació de dependència que considere, sense que el grau de dependència reconegut prèviament es veja afectat per aquesta decisió.

Aquest protocol s'aplicarà en les residències o habitatges tutelats que no tinguen persones que han donat positiu en la prova de COVID-19 o tinguen símptomes compatibles amb el coronavirus entre els seus residents o professionals.

En el cas de centres que sí que tinguen persones contagiades o amb símptomes compatibles s'aplicarà el mateix protocol llevat que hauran de recaptar-se les autoritzacions establides per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Fins al moment s'han detectat casos positius en 72 centres (7 a la província de Castelló, 19 a la província d'Alacant, 46 a la província de València).

Fins ara s'han detectat 431 positius entre residents (50 a la província Castelló, 178 a l'Alacant i 203 a la província València) i 112 entre treballadors (14 a la província Castelló, 33 a l'Alacant i 75 a la província de València), mentre que han mort 81 residents (5 a la província de Castelló, 50 en la d'Alacant i 26 a la província València).

Barceló ha explicat que per sensibilitat amb diferents peticions que han rebut sobre aquest tema no desglossaran les xifres de morts per residències.

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari les residències Santa Elena de Torrent, L’Acollida de València, la residencia Saba de Requena, DomusVi d'Alcoi, DomusVi Babel d'Alacant, Sant Joan Baptista de Morella i la residència Santa Gràcia de Vila-real.