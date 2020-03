València proposa celebrar les Falles ajornades per la crisi del coronavirus del 15 al 19 de juliol

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha comparegut de nou en la vesprada del dimecres després de reunir-se amb el gremi d'artistes fallers i amb la Interagrupació de Falles (entitat que engloba a totes les agrupacions dels districtes i representa a la majoria de les comissions), menys de 24 hores després que es decretara l'ajornament de les Falles i la Magdalena, per a llançar una proposta "consensuada" per a la celebració de les Falles en 2020.

Concretament, el que es traslladarà al ple i a l'assemblea de presidents de falla dilluns que ve serà celebrar les festes del 15 al 19 de juliol pròxim (que serà diumenge), unes dates "en les quals es poden acoblar també perfectament les nou mascletades que tenim pendents", començant a disparar-les una setmana abans.

Encara que des del gremi d'artistes fallers han assegurat que s'ha considerat fins i tot la possibilitat de cremar els monuments a porta tancada, es procedirà a traslladar-los al recinte de Fira València. "Es farà ràpidament, tant els que són al carrer com els que hi ha en els tallers", ha dit Ribó, qui s'ha compromés a tancar la crisi d'enguany perquè les de 2021 siguen unes Falles "totalment normals".

Des de l'Ajuntament han destacat el fet que en menys de 24 hores "hem pogut consensuar una propostes, que no era fàcil perquè hi havia diversos temes difícils de resoldre". "Em felicite perquè les Falles han donat un exemple d'actitud constructiva, de buscar solucions amb rapidesa", ha dit l'alcalde de València. El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, s'ha felicitat que s'hagen pogut reposar unes Falles que "ahir van quedar completament destrossades".

Galiana ha afirmat que la idea de l'Ajuntament és cremar sense presència de públic la falla municipal, mentre la resta de les que n'hi ha plantades, s'analitzarà cas per cas i les que puguen es desmuntaran i es traslladaran i la resta també es cremaran sense públic, habilitant dispositius de Policia Local i bombers.

El president de Junta Central Fallera ha comentat a més que, a manera d'ajuda al col·lectiu faller i als artistes, l'Ajuntament assumirà el cost íntegre dels monuments: "enguany abonarem el 25% habitual a les comissions i el que ve el 75% restant dels pressupostos d'aquest exercici".

Generalitat i Ajuntament assumeixen el desmuntatge

El president Ximo Puig ha proposat aquest dimecres al Gremi d'Artistes Fallers que la Generalitat i l'Ajuntament assumisquen les despeses del trasllat i desmuntatge dels monuments fallers perquè els artistes no hagen de cobrir més despeses, tal com ha anunciat el mestre major del Gremi d'Artistes Fallers, José Ramón Espuig, després de reunir-se amb el cap del Consell.

Espuig ha manifestat que valoraran el que costa el desmuntatge i el trasllat de les falles i "passar els pressupostos per a veure si es poden fer càrrec" i "tractar que a l'artista no li coste diners" ja que estan "prou fotuts" amb aquesta situació que els ve "molt gran".

A més el Gremi ha proposat com a data límit per a plantar les falles la Fira de Juliol. "Així ja tindríem cobert les Fogueres de Sant Joan i també tindríem temps per a poder començar les del 2021". "Si poguera ser abans seria magnífic i si no pot ser al juliol ja donaríem una altra data, però com a data límit juliol estaria molt bé", han assenyalat.

Ara han de fer "una valoració del que costa cada falla i el complicat que està de desmuntar". "Cal fer un estudi i plantejar-lo i en qüestió d'hores o com a màxim demà, tindre'l tot clar i començar perquè no podem tindre les falles al carrer", ha indicat.