El departament d'Emergència Climàtica rescata la idea del sistema de retorn d'envasos

El polèmic sistema de depòsit, devolució i retorn d'envasos (SDDR) que va quedar paralitzat la passada legislatura per falta d'acord amb els empresaris tornarà a posar-se sobre la taula en els pròxims mesos.

Així ho ha assegurat a eldiario.es la consellera d'Emergència Climàtica, Mireia Mollà, que ha explicat que s'abordarà des del diàleg com una fórmula més per a incrementar els índexs de reciclatge, tal com ve recollit en el Pla Integral de Residus.

Mireia Mollà ha recalcat l'aposta de la conselleria per una política de gestió de residus basada en els principis de l'economia circular: prevenció autosuficiència, i proximitat, així com en la responsabilitat ampliada del productor.



En aquesta línia, ha assegurat que esperen tindre aprovada en un any la nova llei d'Economia Circular, així com la llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica: "Ens dotarem d'eines normatives molt potents que tots tindrem l'obligació de complir i que també donaran oportunitats de negoci i de creació d'ocupació".



Sobre el SDDR, ha explicat que no és la solució de tots els problemes, sinó "un sistema més que permetrà incrementar els índexs de reciclatge" i que anirà acompanyat d'altres sistemes com la recollida porta a porta o la implantació de la figura de l'educador ambiental, que ja funciona a manera de prova en el municipi d'Orba. Aquest educador es dedica a explicar i a donar consells als ciutadans en matèria de reciclatge.

Un altre dels sistemes que ja funciona en algunes mancomunitats de Castelló i València i que es vol escampar és el de retorn d'envasos incentivat, consistent a obtindre algun tipus de descompte en la taxa de fem a canvi de depositar-los en els ecoparcs.

A més, la conselleria invertirà 15 milions d'euros procedents de fons europeus en projectes tecnològics de gestió de residus.

Així funciona el SDDR

La implantació del SDDR en la Comunitat Valenciana preveia que els valencians pagaren 10 cèntims més pels refrescos i begudes envasats en llandes, plàstic i vidre (excepte vi).

Aqueixos 10 cèntims els serien retornats en portar els envasos, en bones condicions, a qualsevol comerç o plataforma comercial. D'aquesta forma, al contenidor groc es continuarien portant la resta d'envasos (llandes de conserva, briks i altres plàstics que no siguen botelles).

D'altra banda, els comerços rebrien dos cèntims per envàs buit que retornen al distribuïdor d'aqueix producte. Aqueixos dos cèntims els sufragaria el gestor del sistema amb els ingressos que obtinguera del posterior reciclatge.