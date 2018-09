Així s'inunda València de patinets elèctrics

La posada en servei dels patinets elèctrics de lloguer per part de l'empresa nord-americana Lime ha generat un autèntic terratrèmol a nivell social i polític a València.

La companyia va començar a operar en la ciutat dilluns passat 27 d'agost, dia en què l'alcalde de València, Joan Ribó, ja va mostrar la seua preocupació per la falta d'una regulació específica per a l'ús i estacionament d'aquests vehicles que arreplegarà la nova ordenança de mobilitat, l'esborrany de la qual es presentarà en un parell de setmanes.

Una setmana després, l'equip de govern municipal va decidir requerir a l'empresa perquè retirara els patinets en un termini de 24 hores al no comptar amb permís municipal per a ocupar la via pública, cosa que finalment Lime no ha realitzat i que ha obligar aquest dimecres la Policia Local a requisar-los. De moment, l'empresa s'enfronta a una multa de 17.740 euros pel decomís i trasllat de 48 patinets.

Però, com funciona aquesta companyia que ha posat en escac l'Ajuntament de la tercera ciutat d'Espanya?

Per a començar, Lime compta amb 400 patinets, el doble dels 200 que s'havia comentat al principi, per la qual cosa la Policia Local té encara molta faena per davant si l'empresa segueix obstinada en no paralitzar el servei.

La companyia, participada entre uns altres per gegants com Google, Uber o Alphabet, té subcontractada amb una empresa de missatgeria l'emmagatzematge i recàrrega dels 400 vehicles en una nau situada en el polígon Fuente del Jarro.

Així, l'empresa subcontractada distribueix els patinets pels carrers de València tots els matins a les 7.00 hores i els retira a les nits a les 23.00 hores per a la seua recàrrega.

Paral·lelament, operaris de la mateixa Lime contractats a través d'una Empresa de Treball Temporal van amb furgonetes per la ciutat controlant els patinets a través d'una aplicació mòbil, des de la qual els tenen localitzats per GPS per a arreplegar els que estiguen sense bateria o avariats (l'usuari llança avisos quan algun no funciona) i per a prevenir possibles robatoris que ja s'han produït per part de particulars que els han ficat en la seua casa.

I és que, quan no apareix el patinet en el lloc que marca el GPS, compten amb un avís sonor que poden activar els operaris des de la seua aplicació, gràcies al qual poden localitzar-lo si està en algun habitatge o recinte particular. Si es localitza a l'interior d'una zona privada, els operaris passen avís al delegat de Lime a València.

A més, la companyia té contractats a entre sis i vuit mecànics repartits en torns de matins i nits encarregats de reparar les avaries. De moment, no s'ha engegat el sistema de contractació d'autònoms encarregats de custodiar i recarregar els patinets en les seues cases, cosa que sí es fa en altres ciutats.