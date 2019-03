Una multitud inunda el recorregut de la manifestació feminista del 8M a València

L'afluència a la manifestació que culmina la jornada de vaga feminista del 8 de març supera fins i tot la que es va registrar l'any passat i la participació de la qual es va xifrar en unes 30.000 persones. Milers de persones han començat a omplir a partir de les sis de la vesprada d'aquest divendres els carrers del centre de València amb banderes, pancartes i molt color violeta.

La marxa a la ciutat de València es produeix en dos trams. Un dels recorreguts parteix de la Estació del Nord i l'altre del Parterre. El president i la vicepresidenta de la Generalitat, Ximo Puig i Mónica Oltra, l'alcalde de València, Joan Ribó, i representants de partits i sindicats s'han sumat a una manifestació que, no obstant això, està protagonitzada per dones de totes les edats.

El president Puig i la vicepresidenta han enlletgit les absències en la marxa: "Qui no està ací s'ho està perdent i té un problema". Ximo Puig, ha afirmat que hui és un dia per a "dir ben fort que no volem un món desigual". "Estem ací juntes i junts per a dir bé fort que la desigualtat afecta al cor de la democràcia, sense igualtat no hi ha democràcia", ha dit.

Tant Ribó com Oltra han destacat que València "massivament s'està manifestant pels drets de les dones". La portaveu del grup municipal socialista i candidata a l'alcaldia de València, Sandra Gómez, ha recordat la figura de Carmen Alborch acudint a la marxa amb la 'geganta' de la històrica feminista del PSPV.

Moltes pancartes reivindicatives, cartells i càntics. Il·lusió i emoció per haver pres literalment els carrers de València. Gent que es trobava d'altres batalles del passat. I que després de saludar-se mostraven els seus pins, xapes i brodats feministes: “Aquesta flor l'han cosida en l'Institut. Per a tot el centre”.

Pancartes per l'abolició de la prostitució, contra els ventres de lloguer o la violència de gènere. Les més joves repten l'extrema dreta: “Després direu que som cinc o sis”.

Un moment de la manifestació del 8M a València.