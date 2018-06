Un estudi revela que tota la població valenciana respira aire contaminat

Elevades temperatures i la prolongada sequera. Aquestes han sigut dues de les causes principals per les quals la totalitat de la població valenciana va respirar l’any passat aire contaminat.

Així ho recull un informe elaborat per Ecologistes en Acció que analitza les dades recollides en les 69 estacions oficials de mesurament instal·lades a tota la Comunitat Valenciana, segons el qual, els contaminants que més incidència van presentar el 2017 van ser l’ozó troposfèric, seguit per les partícules PM10 i PM2,5.

El document esmentat estableix que aquests contaminants provenen principalment dels òxids de nitrogen emesos pel trànsit rodat que circula per les quatre aglomeracions (València, Alacant, Castelló i Elx) i per les carreteres interurbanes.

A més, afig que també hi contribueixen de manera més puntual les diverses àrees industrials, en què destaca la zona ceràmica de Castelló, la cimentera de Sagunt, la refineria de Castelló i la fàbrica d’automòbils d’Almussafes (València).

Quant a l’ozó troposfèric, 340.000 valencians viuen en zones que superen els límits legals (el 7% de la població), i la totalitat del territori està exposat a nivells d’ozó que fan mal a la vegetació.

Ressalten les dades de l’informe de l’estació de Morella (Castelló) que ha registrat mala qualitat de l’aire en gairebé un dia de cada dos de l’any, mentre en l’estació de Zarra (València) s’ha superat la recomanació de l’OMS en dos dies de cada tres, la pitjor situació a l’Estat Espanyol.

Pel que fa als ports, destaca la situació al port d’Alacant, que supera el valor límit diari de PM10 des que va entrar en funcionament a l’agost, fet que posa de manifest el problema amb el moviment de granels que repercuteix severament sobre la qualitat de l’aire de les àrees residencials properes.

Respecte al port de València, l’autoritat portuària no ha facilitat les dades de la seua estació de mesurament, per la qual cosa no han pogut incorporar-se a l’informe.

Durant el mes de novembre es va produir un episodi molt persistent de contaminació per partícules PM10 en l’aglomeració de València, atribuït per les autoritats a la crema de palla d’arròs a l’Albufera.

Segons Ecologistes en Acció, el quadre general és el d’uns nivells elevats de contaminació per ozó troposfèric que afecten tot el territori

Com a conseqüència, tota la població valenciana respira un aire perjudicial per a la salut, segons les recomanacions de l’OMS, 340.000 valencians viuen en zones que superen els límits legals (el 7% de la població), i la totalitat del territori està exposat a nivells d’ozó que fan mal a la vegetació.

A mitjan 2013, la Generalitat Valenciana va procedir a aprovar el pla de millora de la qualitat de l’aire de l’aglomeració de València, referit a les superacions del valor límit de NO2, que els seus resultats l’any 2017 semblen haver sigut apreciables.

L’organització ecologista ha comentat que les aglomeracions d’Alacant i Castelló ja comptaven amb els seus propis plans, en què identificaven com a paràmetres crítics PM10, PM2,5, NO2 i/o SO2. Les insuficiències d’aquests plans figuren reflectides en l’apartat de l’informe sobre plans de millora de la qualitat de l’aire.

“No es té coneixement de l’elaboració ni aprovació pel Govern autonòmic de cap pla de millora de la qualitat de l’aire, referit a les superacions del valor objectiu legal d’ozó en les estacions i zones assenyalades”, han assegurat.

En resposta a la sol·licitud de redacció d’aquests plans autonòmics de millora de la qualitat de l’aire duta a terme per Ecologistes en Acció, la Generalitat Valenciana al·lega al febrer del 2016 i a l’abril de 2017 que “l’estratègia de reducció de l’ozó és complicada”, que el compliment dels valors objectiu no és obligat i només vincula les autoritats competents a prendre “totes les mesures necessàries que no comporten una despesa desproporcionada”, que “la situació dels nivells tan elevats d’ozó afecta una gran part del territori de l’Estat espanyol, amb una contribució important de fons que limita per tant el marge d’actuació a escala local” i que “s’ha sol·licitat en ocasions successives que el Ministeri de Medi Ambient elabore un pla nacional de millora de la qualitat de l’aire per a aquest contaminant”.

Finalment, l’Ajuntament de València va aprovar el 2017 un protocol de mesures a adoptar durant episodis d’alta contaminació per NO2 o PM10, incloent-hi mesures informatives i restriccions al trànsit segons matrícules parelles i imparelles.

Va ser aplicat per primera vegada durant l’episodi de partícules del mes de novembre, limitada a les mesures informatives i una vegada l’episodi acumulava més d’una setmana de durada.