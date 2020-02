Un nou afectat que va viatjar a Milà eleva a nou els infectats valencians per coronavirus

La consellera de Sanitat valenciana, Ana Barceló, ha confirmat aquest divendres un nou cas positiu de coronavirus, a l'Hospital Clínic de València.

D'aquesta forma, s'eleva a 9 el nombre de casos en la Comunitat Valenciana. Barceló ha explicat que es tracta d'un home que va viatjar a Milà i presenta simptomatologia lleu.

D'aquesta forma, ja són quatre els casos positius a l'Hospital Clínic de València, dos d'ells de l'entorn del periodista ingressat en aquest hospital.

@GVAsanitat confirma un nuevo caso positivo de #coronavirus, en el @GVAclinic. Se eleva a 9 el número de casos en la Comunitat Valenciana. La consellera @anabarcelochico ha explicado que se trata de un varón que viajó a Milán y presenta sintomatología leve pic.twitter.com/Ec4YyE4GO8 — GVA Sanitat (@GVAsanitat) February 28, 2020

A l'Hospital General de València hi ha dos homes afectats i es tracta de casos secundaris, és a dir que s'ha detectat la presència de coronavirus per contacte amb el primer pacient ingressat en el Clínic. No van viatjar a Milà a presenciar el partit entre el Atalanta i el València C. F.

A més, hi ha un altre positiu a l'Hospital de Sagunt. Es tracta d'una pacient que ha viatjat recentment a Milà, s'ha sotmés al test de detecció i ha sigut ràpidament controlada.

Finalment, un afectat roman a l'hospital de la Plana de Castelló i un altre es troba a l'Hospital Doctor Peset. Es tracta d'un jove italià que es troba estudiant a València i que ha viatjat recentment des de les zones de risc del nord d'Itàlia.