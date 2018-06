Compromís carrega contra Sánchez per no reformar el finançament: "No m'agradaria que fera el mateix que el senyor Montoro"

L'anunci del president del Govern, el socialista Pedro Sánchez, que no tindrà temps de reformar el sistema de finançament autonòmic aquesta legislatura ha alçat butllofes en el soci de govern del PSPV-PSOE en la Generalitat Valenciana. El diputat de Compromís Joan Baldoví ha carregat per això contra Sánchez aquest dimecres en la sessió de control en el Congrés dels Diputats.

Baldoví ha retret Sánchez que les seues últimes declaracions li recorden molt a l'exministre Montoro: “No hem tingut temps”, “el model va caducar en 2014 però no teníem diners”. Per al portaveu de Compromís: “Diners sí que tenien però les seues prioritats eren altres. No m'agradaria que vosté fera el mateix que el senyor Montoro".

“L'actual model de finançament autonòmic de l'Estat és injust, abusiu i caduc, per això no volem bones paraules ni acceptem evasives. Volem compromisos, que desaparega el nostre injust deute, una major aportació de recursos i un compromís ferm amb els valencians i les valencianes”, ha assegurat Baldoví.

Segons Baldoví, encara que el territori valencià està un 12 % del PIB per davall de la mitjana estatal i té una balança fiscal desfavorable, els valencians són solidaris amb comunitats autònomes amb un PIB superior. “El nostre deute en 2017 era de 46.187 milions d'euros, la qual cosa suposa un 42 % del nostre PIB, cada valencià i valenciana deuen 9.364 euros per un repartiment injust d'uns diners que és de tota la ciutadania”, ha afegit.

El president del Govern ha insistit hui en què en aquesta legislatura no pot culminar una "revisió a fons" del sistema de finançament autonòmic, però s'ha compromés a "millorar a curt termini el finançament de totes i cadascuna de les comunitats, especialment les que estan infrafinançadas".