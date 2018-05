La jutgessa envia a presó Eduardo Zaplana

La jutgessa que investiga l'operació Erial ha enviat a presó sense fiança a l'exministre Eduardo Zaplana. La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat aquest dijous l'ingrés a la presó incondicional comunicada i sense fiança de l'expresident de la Generalitat Valenciana.

El nebot de l'exconseller investigat, Jose Cotino, s'ha acollit al seu dret a no declarar davant la jutgessa. La titular ha decretat llibertat sense fiança per a l'empresari, amb l'obligació de comparéixer una vegada per setmana en el jutjat.

Per part seua, l'exdirector general de la Policia i expresident de les Corts Valencianes, Juan Cotino, ha arribat a les 10.52 hores a la caserna de la Guàrdia Civil de Patraix, a València, per a declarar en l'anomenat cas Erial, pel qual estan detingudes set persones, acusades de suborn, blanqueig de capitals, malversació i prevaricació.

Juan Cotino, que també va ser conseller durant la presidència de Francisco Camps en la Generalitat, ha arribat a la seu de la Comandància de la Guàrdia Civil de València en un cotxe particular, del que s'ha baixat envoltat d'un núvol de periodistes.

Enmig del xicotet tumult, Cotino s'ha limitat a dir en valencià als periodistes que li demanaven declaracions: "Aneu amb compte que us caureu".

L'exdirector general de la Policia va arribar acompanyat del seu advocat, Juan Carlos Navarro, que és qui defensa Francisco Correa en les diferents causes judicials del cas Gürtel en les quals està processat.

Poc després, en un altre cotxe, ha arribat a la caserna de la Guàrdia Civil de Patraix Francisco Grau, advocat i assessor fiscal, un altre dels detinguts en el cas Erial.

Detingut dimarts passat

L'exministre de Treball Eduardo Zaplana va ser detingut aquest dimarts per la Guàrdia Civil en una operació dirigida per un jutjat de València i la Fiscalia Anticorrupció, segons han informat fonts de la investigació a eldiario.es. Es tracta d'un operatiu en marxa a Madrid i València. Zaplana està acusat dels delictes de blanqueig de capitals, suborn i prevaricació per cobrar comissions per l'adjudicació de contractes de la Generalitat valenciana.

L'operació efectuada pels agents d'Unitat Central Operativa (UCO) està ordenada pel Jutjat número 8 de València en col·laboració amb la Fiscalia Anticorrupció.

Jose Cotino a l'eixida dels jutjats

Llibertat Sense fiança per a Jose Cotino

El nebot de l'exconseller Jose Cotino s'ha acollit al seu dret a no declarar davant el jutge. El titular ha decretat llibertat sense fiança per a l'empresari, amb l'obligació de comparéixer una vegada per setmana en el jutjat.

Juan Cotino s'acull al dret a no declarar

L'exdirector general de la Policia i expresident de les Corts, Juan Cotino, s'ha acollit avuí també al seu dret a no declarar en les dependències de la caserna de la Guàrdia Civil de Patraix, a València, on estava citat com investigat en el cas Erial.

Fonts jurídiques han indicat que Cotino, que va arribar a les dependències de la Guàrdia Civil a les 10.52 hores, s'ha acollit al seu dret a no declarar davant la Guàrdia Civil doncs prefereix guardar silenci fins no conéixer el sumari, actualment declarat secret.