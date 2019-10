El port de València va utilitzar per a tapar les crítiques a la ZAL la mateixa consultora que el PP amb l’accident del metro

Dos conflictes entre administracions i societat civil per motius ben diferents, però amb un denominador comú: l’ús d’una gran consultora de comunicació per part dels poderosos per a guanyar el relat amb vista a l’opinió pública.

És el que va passar tant en el cas de la construcció de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del port de València en l’horta de la Punta com en el de l’accident del metro que va deixar 43 morts i 47 ferits. En tots dos casos la firma H&M Sanchis va estar contractada pels organismes públics, pagada per tant amb els recursos de tots, per desacreditar les entitats crítiques i aconseguir les seues finalitats.

En el de l’accident del metro de València, un exdirectiu de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) va reconéixer que els càrrecs de l’empresa van mantindre reunions amb representants d’HM Sanchis per preparar la comissió d’investigació que es va dur a terme en les Corts arran de l’accident i que la consultora els va donar un document que contenia “respostes molt concretes a preguntes molt concretes”.

L’objectiu va ser construir i difondre una veritat oficial sobre el succés, per esborrar la memòria col·lectiva sobre l’accident, en el que es coneix com l’estratègia del silenci.

No era la primera vegada que en un conflicte que va sacsejar la societat valenciana intervenia H&M Sanchis.

Ho relata perfectament la periodista i activista de Per l’Horta, Anna Gimeno, que juntament amb un altre professional va portar la comunicació de les entitats que van defensar les més de 100 famílies expulsades de manera forçosa i accelerada de la seua terra, de les llars que van bastir els seus avantpassats i els van veure nàixer per a implantar la ZAL.

Quasi 750.000 metres quadrats arrasats d’horta cultivada i habitada, qualificada per la mateixa Administració que la va destruir com a sòl no urbanitzable d’especial protecció agrícola, d’alt valor ecològic.

“En aquella batalla per a salvar la Punta, de part de l’Autoritat Portuària va estar H&M Sanchis i la seua comunicació neoliberal”, explica.

Casualitats de la vida, anys després Gimeno es va apuntar a un curs de la Universitat a Distància (UNED) en què un dels directius d’aquesta agència va donar un curs d’especialització sobre plans de comunicació: “No se m’oblida com va explicar, sense pèls en la llengua, que l’agencia H&M Sanchis havia treballat per al port de València, per a la campanya d’expropiacions de la ZAL, i que la seua estratègia de comunicació, que va exposar com a exemple d’un mètode a seguir, havia consistit a desacreditar la massa crítica, les organitzacions com Per l’Horta, l’associació veïnal i altres que es van oposar fermament a la ZAL”.

El missatge del port era senzill i clar: el port és el progrés per a la ciutat de València; perquè sobrevisca el port cal construir la ZAL en l’horta, qui s’oposa a la ZAL s’oposa al progrés.

“Teníem el port de València, l’Ajuntament i el Ministeri de Foment davant, però no vam tindre por i vam tindre la confiança suficient. Vam aconseguir sacsejar l’opinió pública amb un missatge clar i potent sobre el valor de l’horta i la necessitat de protegir aquest enorme valor que distingeix la nostra ciutat i li aporta oportunitats de sostenibilitat i una vida saludable”, explica.

El projecte de la ZAL va enterrar l’horta davall del formigó, però més d’una dècada després no ha arribat a ocupar-se i ha sigut anul·lat per sentències judicials del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i del Tribunal Suprem.

La ZAL no s’ha posat en marxa, no obstant això ni s’ha paralitzat l’activitat del port de València ni l’activitat econòmica de la ciutat se n’ha anat en orris com tractava de vendre’s en aquell moment. Tanmateix, s’ha perdut un espai de gran valor ecològic i s’ha creat un mal irreparable per a moltes famílies.

Una situació similar a l’actual amb l’ampliació nord del port de València. Davant l’oposició de col·lectius socials per la repercussió que pot tindre l’ampliació en les platges del sud i en l’Albufera, des de l’Autoritat Portuària de València s’ha tornat a recuperar el missatge que qui s’oposa al creixement del port s’oposa al progrés, a la dinamització econòmica i a la creació d’ocupació.

El president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, va arribar a assegurar que el retard en el procés de construcció de la nova terminal de contenidors “posa en risc no solament la inversió d’MSC, sinó el futur de tot el port”. Segons sembla, res de nou.