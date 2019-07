Maroto, elegido senador autonómico en segunda votación tras la abstención sorpresa de 13 diputados

La designación del vicesecretario de Organización del PP, el vasco Javier Maroto, como senador autonómico por el PP de Castilla y León ha provocado que por primera vez en la historia de las Cortes de Castilla y León no hubiese un resultado favorable a la propuesta en la primera votación, en la que se requiere la mayoría absoluta. De los 81 votos emitidos, hubo 39 noes, 29 síes y 13 abstenciones. Este primer escrutinio provocó cierta inquietud en los escaños.

Se habían previsto al menos 35 votos en contra de los socialistas, que anunciaron este martes su oposición por la designación de Maroto, y su "empadronamiento fraudulento" en Segovia. Dirían 'no' en una votación conjunta que incluía a los dos senadores propuestos por el PSOE. La sorpresa llegó con los cuatro votos en contra que se sumaron a los del PSOE y las 13 abstenciones -Ciudadanos tiene 12 parlamentarios.

Así, se tuvo que recurrir a una segunda votación en la que sólo era necesaria una mayoría simple, con más síes que noes. En este caso, se produjo un vuelco inesperado: no hubo una sola abstención, de los 81 votos emitidos, hubo 40 favorables, 39 en contra y otro nulo, de manera que Javier Maroto por el PP y Fran Díaz y Teresa López por el PSOE fueron elegidos senadores por Castilla y León. Maroto, que se ha empadronado en Sotosalbos (Segovia) ha seguido todo el proceso desde la zona de invitados del hemiciclo. En principio no estaba clara su visita, a las 14,00 de este martes, el PP no se atrevía a confirmarla, pero finalmente lo hizo.

Lo ocurrido en las votaciones ha convertido los pasillos de las Cortes en un hervidero. En una esquina el PP abrazaba a Maroto mientras que en el lado contrario otros se llevaban las manos a la cabeza y o asentían con resignación.

La portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Ana Carlota Amigo, ha intentado explicar a la prensa el intenso baile de votos que se ha producido este martes. La procuradora ha reconocido que en la primera ronda los 12 parlamentarios de Cs se abstuvieron y que en la segunda votaron a favor. Todo ello tras una negociación previa con el PP -no precisó en qué momento- para que "en el futuro" los senadores autonómicos no sean elegidos por los grupos parlamentarios "sino por los ciudadanos" a través de un "cambio en la Ley de Senadores" para elegirlos entre los procuradores, "como se hace en Madrid, La Rioja o Extremadura". Amigo se refirió a los "problemas" que ocasionaba la elección de senadores por parte de los partidos y se refirió a las críticas realizadas por el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, hacia la ya senadora Teresa López, que perdió la alcaldía de Medina del Campo. "El Senado tiene que ser una Cámara de representación real de las propuestas de Castilla y León", ha comentado.

Una abstención primero y un sí después

La portavoz ha tenido verdaderas dificultades para justificar por qué en su partido primero se abstuvieron y después votaron a favor. Amigo comentó que habían conocido que el PSOE votaría en contra, pero que querían asegurarse. "Es importante reflejar que Ciudadanos no designaba a ningún senador, no es nuestro (sic), no les hemos elegido nosotros y queremos que eso cambie", acertó a decir. Cuando se le preguntó qué cambió en 5 minutos entre una votación y otra, volvió a decir que querían 'comprobar' que el PSOE votaba en contra "de sus propios senadores". "Habíamos tenido una reunión previa y nuestra decisión era no bloquear en ningún caso y no bloquear suponía votar a favor". Ese sí, que dieron en la segunda votación habría producido el mismo resultado en la primera. "Sí pero hay que dar la oportunidad a los partidos de que voten, quiero decir, el PSOE ha transmitido una cosa a la prensa y hemos esperado a la votación no creo que haya ningún problema", ha respondido.

La fiscalidad vasca de Maroto y "el PSOE que apoya a Bildu"

Tampoco ha querido pronunciarse directamente sobre la designación de Maroto, sin ningún vínculo con Castilla y León: "Se cumple la ley, PSOE, PP y el Grupo Mixto decidieron cambiar esta situación en el año 2000. Ciudadanos en ese momento no estaba", ha aseverado. "No hemos bloqueado ni a Iceta que apoyaba el indulto de los golpistas", ha insistido. La portavoz tampoco ha sabido justificar el voto favorable a Maroto, a favor de la fiscalidad especial vasca, cuando Ciudadanos aboga por la igualdad de los territorios. "Eso lo sabe también el PSOE, que apoya a Bildu en Navarra, es que hay cosas más graves ¿eh? respecto a desigualdades, entonces aquí ni todo es blanco ni todo es negro", ha acertado a decir. Por último ha avanzado que intentará registrar cuanto antes el cambio en el Estatuto para que esto "no vuelva a ocurrir" pero no ha podido más que musitar que "es legal" cuando se le ha insistido en por qué lo han permitido este martes con el voto a favor.

"La alfombra naranja del PP"

Más claro fue el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que ha declarado que "Ciudadanos abiertamente ha abrazado hoy el marxismo, pero el de los hermanos Marx". Para el líder de la formación de Pablo Iglesias es "patético y deleznable" que Ciudadanos en la primera votación se haya abstenido "y sin que hayan transcurrido siquiera dos minutos haya cambiado su posición y haya votado a favor". Para Fernández, "las tragaderas de Ciudadanos son infinitas, es la alfombra naranja, el mayordomo del Partido Popular y está en esta Comunidad para blanquear las peores conductas del PP". Además Fernández espera que Cs "no vuelva a mentar las desigualdades entre territorios" porque ha votado "a favor de un señor que aboga porque el País Vasco tenga una fiscalidad diferente y mejor que la de Castilla y León, y porque un territorio de Castilla y León como Treviño pase a formar parte de otra Comunidad", un "dislate absoluto".

Maroto agradece la actitud de Ciudadanos

El ya senador del PP por Castilla y León, Javier Maroto ha querido responder a la prensa, pero antes ha agradecido la confianza de su partido y de Ciudadanos, gracias a los que su designación ha salido adelante. "Hoy Paco Igea ha demostrado ser más responsable que todo los socialistas juntos y mira que es difícil porque son un número importante en la cámara", ha lamentado. Maroto ha recordado que Ciudadanos no tenía a ningún representante de su formación en la lista pero "ha entendido perfectamente lo que es un acto como este" y que "la actitud que mantenía el Partido Socialista no era en absoluto razonable". Para él ha habido un "elemento distorsionante" y ha sido "ver por primera vez en la historia de Castilla y León a un grupo votando en contra de sus propios senadores autonómicos", algo que ha dicho "con mucha pena" tras conocerlos hoy y haber 'empatizado' con ellos a pesar de ser "de distinta ideología". "Siento el mal trago que sus propios compañeros les han hecho pasar no una sino dos veces, ha asegurado. Javier Maroto se ha comprometido con la prensa a tener una presencia "más habitual" en Castilla y León.

Sobre su postura respecto a la defensa del cupo vasco o la anexión de Treviño al País Vasco, ha comentado que "el programa del PP de Castilla y León lo asume el PP en toda España" y se ha referido a "la legalidad y el ordenamiento territorial que existe" ya que en el Parlamento Vasco no se ha votado "diferente" a "lo que piensa el PP".