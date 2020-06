PSOE y Podemos recriminan la orden de no trasladar ancianos a los hospitales a un PPCyL que "volvería a hacerlo una y mil veces"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, se han mantenido imperturbables ante el chorreo de recriminaciones de PSOE y Podemos sobre la orden que dio de no derivar ancianos de las residencias a los hospitales y que se reflejó en varios documentos publicados en exclusiva por eldiario.es.

En el Pleno de las Cortes de este martes, tanto presidente como consejera han cerrado filas respecto a una decisión que ya ha tomado una deriva judicial con una investigación en marcha iniciada por la Fiscalía de Castilla y León y además han ido más allá: ambos han asegurado con vehemencia que volverían a hacerlo "una y mil veces". La socialista Nuria Rubio ha preguntado a Isabel Blanco si estaba de acuerdo con esa orden, o como su homólogo en la Comunidad de Madrid, el consejero de Políticas Sociales, Enrique Ruiz Reyero, consideraba que era "ilegal".

La consejera dice que se "medicalizaron las residencias" y el presidente no explica cómo

"Aquí no opinamos, aquí trabajamos, yo no sé cómo han actuado en Madrid, sé el trabajo que se ha hecho en Castilla y León de manera coordinada y adaptándose a las circunstancias pensando siempre en las personas mayores", ha respondido Blanco. En el turno de dúplica ha ido más allá al asegurar que es que las residencias "se medicalizaron", si bien en los protocolos tan sólo se reflejaba que la asistencia que se les daría sería la del médico de atención primaria que no podía derivarlos al hospital sin el conocimiento y autorización de los equipos COVID Residencias. Blanco no ha llegado a contestar a Rubio si estaba de acuerdo o por el contrario no lo estaba "y decidió mirar al otro lado". También le ha recordado que Castilla y León es la única Comunidad donde han fallecido más ancianos en residencias que en hospitales. Blanco ha esquivado lo que decían los protocolos para asegurar que la hospitalización se decidía "por criterios médicos". Así, ha dado la cifra total de derivaciones desde los centros al hospital, 4.159 a lo largo de la pandemia y 741 "en el pico más alto". Esta última cifra supone que en los momentos más críticos sólo llegó al hospital menos de la cuarta parte del total de enfermos tratados.

El portavoz del Grupo Mixto y líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, también ha aludido al tema, en una dura intervención contra Fernández Mañueco, de quien ha dicho que "a pesar de haberse operado de la vista su ceguera política es irreversible". Fernández ha sido directo al preguntar qué pruebas se médicas se realizaron en las residencias, o si acaso se llevaron respiradores. El presidente ha asegurado que se han "dejado la piel por la vida de la gente", pero no ha respondido a las preguntas de Podemos.

"A usted ser presidente le viene grande, no solo por su deplorable nivel parlamentario. La gestión evidencia que es un nefasto presidente, es pura fachada, y está más preocupado por las fotos y por esconder su crisis de gobierno y sus cuitas judiciales -en referencia a la investigación por la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca-".

Para Fernández, la situación de las residencias ha sido "dantesca" y ha espetado a Fernández Mañueco: "hay que ser bellaco, su Gobierno dio la orden". Además ha querido saber en qué consistió la "hospitalización domiciliaria" o la "medicalización" de esos centros, que es en lo que se basa la Junta para justificar la orden de no derivar a hospitales. "¿Qué pruebas se hicieron a los ancianos? ¿les mandaron respiradores?", ha preguntado además de insistir en constituir una comisión de investigación. Fernández Mañueco ha ignorado estas cuestiones pero ha afirmado que las manifestaciones del líder de Podemos no eran ciertas, que haría lo mismo "una y mil veces" y que se actuó "pensando en las personas mayores". "Castilla y León no necesita profetas del desastre que nos fustiguen con su látigo a conveniencia", ha dicho ignorando que cerca de 2.000 ancianos fallecieron en las residencias.

El repaso de Tudanca y la falta de respuesta de Fernández Mañueco

El presidente ha hecho lo habitual en los Plenos: repetir consignas sin responder a las preguntas más directas de la oposición. El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, comenzó con una pregunta de fogueo, si estaba satisfecho con la gestión de la crisis del COVID-19, para a continuación hacerle un resumen de lo ocurrido de marzo hasta ahora. Tudanca le ha recordado que ha habido "una crisis de Gobierno por sus luchas de poder", en referencia a la dimisión del consejero Germán Barrios por "diferencias insalvables" con el vicepresidente, Francisco Igea. Además, le ha subrayado la investigación que ha abierto la Fiscalía de Castilla y León por la orden de no derivar ancianos a los hospitales y no ha olvidado otros dos capítulos judiciales, la demanda de acto conciliación previa a la querella que pretende presentar el presidente del Consejo de Médicos de Castilla y León por las duras manifestaciones que hizo Igea en su contra y la reapertura del caso de la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca. "En el mejor de los casos", ha dicho Tudanca, "usted hizo trampas". Lo que el juez va investigar es si los pagos de cuotas atrasadas de afiliados asumidas por altos cargos del PP responden al pago de "deuda ajena" en el proceso de primarias de Fernández Mañueco o si fue financiación ilegal.

El líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca. Pool EFE

Pero además, le ha recordado su falta de lealtad. Desde su partido se han presentado dos mociones de censura en las alcaldías socialistas de Guardo (Palencia) y Peñafiel (Valladolid). "Es muy respetuoso" ha ironizado. No ha olvidado tampoco "la fiesta" que montaron con el nombramiento de la nueva consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo, tras la dimisión de Barrios, a la que se invitó a empresarios y a familiares de los nuevos cargos de la Consejería y que se desplazaron desde varias provincias de Castilla y León incumpliendo el estado de alarma. "Las normas no van con ustedes" ha lamentado. Por último ha criticado el cierre de los consultorios rurales hasta el mes de octubre y los malos datos de población que se han conocido este martes. "Sus políticas de población de los últimos 30 años no han funcionado", ha aseverado.

Fernández Mañueco ha ignorado esa batería de reproches para afirmar que la postura de Luis Tudanca con la Junta "ha sido razonable" como la de la Junta "con el Gobierno de España", algo "necesario y adecuado para vencer al virus que es el único enemigo".

