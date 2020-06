El presidente del Consejo de Médicos demanda al vicepresidente de la Junta y pide que se retracte y le pague 60.000 euros

El presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, quiere que el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, se retracte de las declaraciones que hizo sobre él y le abone 60.000 euros.

Tal y como anunció el pasado viernes, Díaz Villarig ha registrado una demanda de conciliación, paso previo a la querella por injurias o calumnias. En ella, pretende que Igea se desdiga de las afirmaciones que realizó sobre él en una rueda de prensa el pasado 4 de junio en las que le acusó de "obviar, olvidar o faltar a su juramento hipocrático y hacer daño". Así, el presidente del Consejo de Médicos, dice en su demanda que se trata de manifestaciones "claramente ofensivias e injuriosas" y que fueron realizadas "para lesionar la dignidad, menoscabar su fama" y que son atentatorias de la propia estimación" y más si se tiene en cuenta los cargos que desempeña "de máxima representación, a todos los niveles, del colectivo médico". L

Pero a Díaz Villarig no le bastará con que Igea reconozca "la falsedad de lo infundado y manifestado", a menos que lo haga en una rueda de prensa. Además, como indemnización solicita 60.000 euros, una cantidad que destinará "íntegramente" a paliar los daños y perjuicios sufridos por el personal sanitario afectado por el COVID-19.

Francisco Igea realizó las declaraciones contra José Luis Díaz Villarig en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Este diario preguntó a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, por la carta remitida por Díaz Villarig en la que preguntaba por las actuaciones llevadas a cabo por Sanidad en las residencias de ancianos, una misiva que no había tenido respuesta. Casado contestó que respondería y que la carta estaba firmada o pendiente de firmar en ese momento. Pero el vicepresidente también quiso responder, y lo hizo recordando a Díaz Villarig el principio hipocrático primum non nocere (lo primero no hacer daño). Además, criticó la falta de ayuda recibida por parte del Consejo que preside Díaz Villarig.

Reproducciones "parciales y sesgadas" en la cuenta de twitter de Igea

"El conciliado faltó, de manera consciente y dolosamente a la verdad al afirmar que las entidades colegiales, refiriéndose a los Colegios de Médicos de Castilla y León y a quien ostenta su Presidencia, sólo han realizado requerimientos y preguntas pero poca ayuda, cuando tanto al señor presidente de la Junta de Castilla y León como a la señora consejera de Sanidad les consta que el conciliante, como todos los Colegios de Médicos de la Comunidad, ha mantenido una permanente actitud de colaboración durante toda la evolución de la pandemia", destaca en la demanda Díaz Villarig.

Pero además, asegura que las manifestaciones vertidas por Igea lo han sido con publicidad, "y dada la indudable relevancia pública de este último, han sido ampliamente difundidas por medios de comunicación escrita, radiofónica y televisiva" de toda Castilla y León así como en las diferentes redes sociales". En este sentido abunda en que Igea "en un afán de mancillar la fama y atentar a la propia estimación del conciliante, también ha procedido a difundir desde su cuenta personal de Twitter reproducciones parciales y sesgadas de su intervención en la misma, para así reforzar el daño a la persona del conciliante y a la Institución que el mismo preside".