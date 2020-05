VÍDEO | El líder de Podemos en Castilla y León reprocha la asistencia a un Pleno sin votaciones "para cobrar las dietas"

El líder de Podemos en Castilla y León y portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento autonómico, Pablo Fernández, ha reprochado duramente que todos los procuradores a excepción de la segunda diputada de Podemos, Laura Domínguez, hayan acudido a un Pleno en el que ni siquiera se iban a realizar votaciones. Así, en un Pleno en el que el Procurador del Común presentaba su informe anual, han estado presentes políticos de Ávila, Soria, Salamanca, León, Zamora, Burgos, Palencia y Segovia, además de los de Valladolid.

El estado de alarma impide la movilidad interprovincial, a excepción de los cargos públicos que no pueden obviar sus obligaciones, por lo que sólo cabría esperar la presencia de procuradores de Valladolid, donde está la sede de las Cortes de Castilla y León y aquellos que como portavoces tuvieran que intervenir. En el turno del Grupo Mixto, Pablo Fernández, ha abroncado a sus compañeros ante las protestas del presidente de las Cortes, Luis Fuentes (Ciudadanos). "Siendo el derecho a la salud uno de los fundamentales, he de manifestar mi perplejidad y mi más absoluto rechazo a lo que está acaeciendo esta mañana en esta sesión. Porque, fíjense, durante más de dos meses, nuestra ciudadanía ha dado un extraordinario ejemplo aguantando las normas del estado de alarma, que recuerdo, sigue en vigor y manteniéndose estoicamente en el estricto acatamiento del confinamiento y del estado de alarma. Por eso no me resulta de recibo que hoy estén aquí 80 procuradores", ha llegado a decir antes de que Fuentes le interrumpiese. "Señor Fernández, no estamos aquí para debatir esto estamos para hablar del Procurador (del Común, figura análoga del Defensor del Pueblo)".

Pero Fernández ha continuado. "...Viniendo de todas las provincias de esta comunidad autónoma, contraviniendo las normas del estado de alarma, cuando podrían seguir este Pleno desde sus casas como está haciendo mi compañera Laura Domínguez". En ese punto, Luis Fuentes ha vuelto a interrumpir con un "señor Fernández, vaya a la cuestión".

"Es muy poco edificante, y quería trasladárselo al señor Quintana (Procurador del Común) porque podría pensarse que han venido hoy aquí porque sienten veneración por su figura o porque sienten profunda admiración y respeto a su tarea y a su trabajo, pero, cuando desde Podemos presentamos iniciativas precisamente para reforzar su figura y para difundir y dar a conocer su tarea, tanto Partido Popular como Ciudadanos votan en contra. Con lo cual, su presencia hoy aquí obedece a dos causas: en el mejor de los casos a un nefasto postureo y en el peor de ellos al único ansia de meterse en la 'butxaca'- la dieta de asistencia".

En este punto, el presidente le ha llamado al orden por tercera vez para pedirle que fuese "a la cuestión" o le tendría que retirar la palabra.

Los procuradores, que es como se denomina en Castilla y León a los diputados autonómicos, cobrarán por la asistencia a ese Pleno 220 euros. Al Pleno del pasado n24 de abril para que el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, presentase el decreto de medidas económicas ante los efectos del COVID-19 asistieron sólo los intervinientes y procuradores de Valladolid. Como había votación y se pudo hacer de manera telemática, la asistencia fue la mínima, pero todos votaron y todos cobraron las dietas. El siguiente Pleno, el del 12 de mayo, no contemplaba votaciones, sólo con preguntas de control, por lo que asistieron todos, igual que ha ocurrido este martes.