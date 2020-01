El juez de la Trama Eólica no encuentra bienes del fallecido exvicepresidente de la Junta de Castilla y León en el extranjero

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, que investiga la Trama Eólica, no ha hallado bienes en el extranjero del fallecido exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva. La pieza secreta separada que había abierto en marzo de 2019 para localizar bienes de procedencia ilícita, ya accesible a las partes en el procedimiento, no ha obtenido datos relevantes sobre Villanueva. Pero es que según advirtió la Subdirección General de Localización y Recuperación de Bienes del Ministerio de Justicia días después de recibir el oficio judicial, "para poder realizar la investigación de bienes en el extranjero" es preciso que se "indique el país donde realizar la<averiguación correspondiente, así como los posibles indicios de su vinculación con el mismo (necesarios para para justificar la petición internacional ante las autoridades competentes del país que se determine), toda vez que en la casilla correspondiente del formulario no aparece reseñado ningún país".

Lo que se deduce de la documentación de la pieza separada a la que ha tenido acceso eldiario.es, es que nunca se llegó a indicar qué y dónde investigar, más allá de una comisión rogatoria dirigida a Suiza en la misma fecha en la que se encargó la averiguación patrimonial y que aún no ha arrojado resultados. Así, la investigación se centró en España y confirmó datos que ya aportó la Agencia Tributaria en 2018, en el marco de la investigación de otro caso en el que Tomas Villanueva era investigado, Perla Negra.

Según las valoraciones dadas en los documentos notariales de aceptación de la herencia -Tomás Villanueva falleció en septiembre de 2017, poco antes de declarar en ambas causas- "el importe total del patrimonio ascendería a 332.762,70 euros". Sin embargo, se subraya que según los datos de Hacienda, Tomás Villanueva percibió algunos rendimientos por activos financieros (acciones de sociedades cotizadas) durante el año de su fallecimiento y estas acciones no fueron incluidas en el haber hereditario.

"Por tanto, salvo que hubiese enajenado todas ellas antes de la defunción, estos activos incrementarían la masa patrimonial del investigado". En la actualidad, se está pendiente de la recepción de datos por parte de dos entidades financieras que pudieran aportar información sobre las operaciones y depósito de estos activos financieros, de lo cual se dará cuenta al juez "en caso de resultar positivo". En el informe final remitido al juzgado se precisa que "resultan significativos los saldos superiores a 250.000 euros referidos al conjunto de los sistemas de previsión social que mantenía suscritos y que, según la normativa aludida, no fueron integrados en el haber hereditario (ni en la valoración global dada en el párrafo precedente), pero que tenían un evidente contenido patrimonial y, a la postre, un beneficio económico para los herederos", advierte el informe.

Tomás Villanueva, que formó parte del Gobierno de Castilla y León durante 20 años, tenía un piso en Ayala 95, en Madrid y un apartamento en Benicassim, ambos con plaza de garaje, y un Nissan Qashqai, un ciclomotor y dos escopetas y un rifle, que ya se han repartido entre su mujer y sus hijos, que aceptaron la herencia en octubre de 2018.