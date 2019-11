Vox Valladolid veta a eldiario.es y a la SER en una rueda de prensa porque solo trabaja con periodistas "que conoce"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, Javier García Bartolomé, ha convocado una rueda de prensa en su despacho del Ayuntamiento solo con periodistas "que conoce". La convocatoria ha sido enviada por el propio concejal a aquellos periodistas "con los que trabaja habitualmente", entre los que no se cuentan profesionales de eldiario.es en Castilla y León así como de la Cadena SER. A uno de los reporteros de la emisora de Prisa radio se le ha vetado la entrada al despacho aduciendo que "no estaba invitado". Este periódico no recibe las convocatorias de prensa del grupo municipal de Vox y sus responsables tampoco responden ni a mensajes de WhatsApp o llamadas teléfonicas de algunos de los redactores. Eldiario.es no recibe convocatorias de prensa de Vox y los redactores no pueden contactar con el departamento de prensa porque su responsable, que es secretaria autonómica de comunicación, ha bloqueado los números de teléfono de alguno de los redactores.

García Bartolomé ha asistido al acto institucional del Ayuntamiento de Valladolid aunque no ha participado en la lectura de la declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias contra la violencia de género, que han leído los concejales de todos los grupos municipales. Por Valladolid Toma la Palabra, Alberto Bustos; por el Partido Popular, María de Diego; por el PSOE, Ana Redondo y por Ciudadanos, Martín Fernández Antolín.

El acto ha estado presidido por el teniente de alcalde Manuel Saravia, puesto que el alcalde Óscar Puente se encuentra de viaje institucional en Helsinki (Finlandia). Saravia ha leído un discurso profundamente crítico con la posición de aquellos individuos y formaciones políticas que "hacen acusaciones delirantes" al asegurar que la Ley de Violencia de Género discrimina a los hombres. Y se ha preguntado si esa actitud sirve para reducir el número de víctimas. "Lo que pide el cuerpo es arremeter contra quienes desprecian el acto de hoy", ha asegurado.

"Han dicho tales cosas sobre lo que significa este acto institucional que lo propio sería descalificarlo sin más", ha apuntado Saravia sin citar a estos partidos. "Hay quien piensa que sería mejor no dar protagonismo, pero creo que por el contrario es en estos momentos cuando hay que hablar", ha abundado. Al terminar el acto, Bartolomé ha afeado a Saravia sus palabras, porque, según han explicado fuentes del Ayuntamiento, el teniente de alcalde ha politizado un acto institucional.

Posteriormente a la lectura de la declaración de la FEMP, la Directiva del Club de Rugby el Salvador, María Morán ha sido la encargada de leer el manifiesto contra la violencia de género del Ayuntamiento, que llevaba por título "Si maltratas estás sólo". Morán, que llego a ser vicepresidenta de la Federación Española de Rugby, ha puesto en valor los valores del deporte, que suponen "una herramienta para formar y educar en valores como el compromiso, la solidaridad y la superación".