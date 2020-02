El juzgado archiva la denuncia de un miembro de Cs contra el alcalde de Zamora (IU) por decir que había que "frenar a los fachas"

El Juzgado de 1ª instancia e instrucción nº2 de Zamora ha archivado la denuncia de un miembro de Ciudadanos contra el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, de Izquierda Unida, por un delito electoral que supuestamente había cometido por animar en su red social a "detener a los fachas" durante la jornada de reflexión.

El autor de la denuncia fue el abogado de Ciudadanos en la Junta Electoral, Alfonso Martín Carretero, a quien el partido dejó solo en la batalla legal contra el regidor. Para Guarido, la formación, o al menos la representación política de Ciudadanos en Zamora, debería pedir disculpas y desautorizar "de manera pública y contundente" a al abogado que ha representado al partido en órganos electorales.

Martín Carretero acudió primero a la Junta Electoral, tras leer la publicación de Guarido en su perfil de Facebook durante la jornada de reflexión, el mismo día que en Zamora se celebraba una recreación de la Batalla de Stalingrado. El organismo se inhibió en el asunto y acudió a los tribunales. Ahora, la jueza determina que no puede decirse que Guarido "haya tratado de que los ciudadanos emitan su voto a favor de una determinada candidatura o de un concreto candidato", o de "disuadir" que se elija a cualquier otra opción.

Según el auto, "ninguna alusión a formación política concreta se realiza, sino que, como ha explicado el investigado, trataba de ensalzar los valores democráticos, y de ahí la mención al autoritarismo". El fiscal tampoco se opone al sobreseimiento de la causa al considerar que no se aprecian indicios suficientes para que se hubiese cometido un delito de propagando electoral fuera de la campaña electora.

Para el regidor, la Justicia "no está para perder el tiempo, y el dinero en abogados, con tonterías de este tenor". También se lamenta de que en el ámbito penal no se contemple la condena en costas al abogado que le denunció, una persona, a su juicio, "que no admite la libertad de expresión" y que parece "autoubicarse en posiciones extremistas" al darse por aludido cuando comentó que hay que parar a los fachas.