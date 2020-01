Ciudadanos deja solo al afiliado que denunció al alcalde de Zamora por pedir la víspera del 10N frenar a los "fachas"

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, único regidor de Izquierda Unida en una capital de provincia, ha declarado como imputado por un presunto delito de propaganda electoral tras una denuncia del representante legal de Ciudadanos ante la Junta Electoral, Alfonso Martín Carretero. Carretero denunció al acalde ante la Junta Electoral y ante el juzgado después de que Guarido pidiese "detener a los fachas" en su Facebook durante la jornada de reflexión. Según ha explicado, su abogado pedirá el sobreseimiento de la causa este jueves. "Estoy convencido de que acabará en nada, pero sí me gustaría que Ciudadanos se disculpara", remata.

"El interrogatorio ha sido demencial y simplón", explica Guarido a eldiario.es. El representante de Ciudadanos, que asegura que acude "de forma particular" y no en defensa del partido, ha mantenido ante la jueza que el texto del alcalde, publicado en su perfil personal de Facebook, animaba a ir a votar en contra de todos los partidos que no fuera Unidas Podemos. Una afirmación que según Guarido es completamente falsa. "En el texto no aludo a ningún partido político, ni digo que todo lo que no sea Izquierda Unida es facha. Da para análisis psicológico en lugar de judicial", dice entre risas.

Ciudadanos se ha retirado de la acusación contra el alcalde, como ha explicado Alfonso Martín a la salida del juzgado, según ha recogido Europa Press. Sin embargo, el alcalde pide una disculpa al partido. "Eso no hay quien se lo crea. Hay una vinculación entre la denuncia que él pone ante la Junta Electoral como representante de Ciudadanos y la que presentó ante el juzgado, aunque diga que lo hace a título personal".

"Esto tiene lectura política. Si Ciudadanos quiere desmarcarse, debería desautorizarlo y decir que este señor no les representa". La imagen que da Ciudadanos en la provincia y en la Comunidad, dice el regidor, "es penosa, porque se autoubican como que se les ha hecho una ofensa, es decir, se consideran como representantes de los fachas". Guarido, que asegura haber salido "contento, aunque estupefacto" del Juzgado.