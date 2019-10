La trama Enredadera intentó amañar pliegos del sistema de parques de bomberos de León

La Diputación de León deshoja aún la margarita de si mantiene el modelo de gestión heredado del Partido Popular, que preveía una red de parques comarcales de bomberos por la provincia en manos de empresas privadas, o apuesta por darle la vuelta y revertir en público todo el sistema. El nuevo gobierno provincial de PSOE-UPL, que lidera Eduardo Morán, se debate ahora sobre la decisión final de elegir entre lo público o lo privado para el llamado Servicio de Extinción, Prevención de Incendios y Salvamento (Sepeis).

Este plan, que suma quince años de retraso en su implantación, fue considerado por numerosos empresarios, conseguidores y políticos vinculados a la trama corrupta destapada por la Operación Enredadera un negocio no sólo redondo sino fácilmente amañable si finalmente fuera un plan de gestión privada.

Ese modelo privado preveía construir seis parques comarcales de bomberos distribuidos por toda la provincia, y con vehículos y material especializado de extinción para cada uno de ellos. La plantilla estaría formada por 9 funcionarios al frente, aunque el grueso, otros 75, serían bomberos privados, no funcionarios públicos.

Un modelo que las investigaciones policiales y judiciales ahora demuestran que fue para los presuntos implicados en la Operación Enredadera un pastel muy goloso de negocio. Para empresas del sector de la seguridad y la extinción, este modelo privado ya había florecido en lugares como Galicia, donde empresas como por ejemplo Veicar vivían holgadamente de ello. A día de hoy, aún facturan por un total de 14 parques gallegos, según su web.

Es a través de esta compañía, Veicar, que encendieron los avisos de 'negocio a la vista' en empresas que, cuando estalló la Operación Enredadera, se supo que estaban maniobrando de manera presuntamente fraudulenta para conseguir numerosos negocios amañados con la administración pública.

Según la investigación policial de la UDEF y los informes de juzgados y Fiscalía, un alto responsable de Veicar, Gerardo Feijóo, fue el que entró en contacto con la trama Enredadera que medraba en León al menos desde 2016. Y es que el negocio de los bomberos era una obsesión de Ángel Luis García, apodado 'El Patatero', socio del empresario de la comunicación y la construcción José Luis Ulibarri.

Según informan cientos y cientos de folios de la investigación de Enredadera pilotados por el Juzgado 2 de Badalona, y pinchazos telefónicos de la UDEF de la Policía Nacional, dados por buenos posteriormente por el juez y la Fiscalía, en León se cocía un presunto amaño del contrato del Sepeis de la Diputación leonesa.

Son constantes sus intentos de conseguir mediar para que este supuesto jugoso contrato, que en su conjunto sumaba algo más de 8 millones de euros, pudiera caer del lado de las empresas de Enredadera como Gespol o filiales, además de en beneficio del propio Ulibarri.

Entrar "por cojones"

El 29 de noviembre de 2016 aparecen las primeras pruebas 'pinchadas' de las ansias de amaño de la trama Enredadera respecto a todo el sistema de los parques. Gerardo Feijóo, de la empresa Veicar, habla con José Alberto Bueno Regodón, de Gespol, la empresa con la que la trama presuntamente entra a contratos públicos de tráfico en toda España, de los primeros contactos con el 'conseguidor' astorgano Ángel Luis García 'El Patatero'.

"Hemos hablado de los parques de bomberos pero me ha dicho que por teléfono no, que a ver si nos vemos y hablamos; Ángel Luis me ha dicho que lo quiere meter en Castilla y León y Asturias, y ahí tiene que entrar Gespol por cojones", se explican uno a otro.

"Facturar algún parque"

En otra llamada se habla abiertamente del reparto económico de posibles beneficios del contrato. Lo resume la UDEF: "Ángel Luis va a hablar con Gerardo y que le va a proponer depende de cómo salga el concurso de los bomberos de León llegar a algún acuerdo para que Gerardo (Feijóo) les facture algún parque de bomberos".

Conversaciones 'pinchadas' ya en 2016 que mencionan las pretensiones de Ángel Luis Martín 'El Patatero' y Ulibarri de cerrar un acuerdo con una empresa de la trama para hacerse con el contrato de los bomberos de León.

Por aquel entonces, a finales de 2016, León no era el único objetivo de la trama. También la licitación de un parque en la provincia Salamanca, que a Gerardo "no le preocupa, lo tiene muy claro, su preocupación es la Diputación de León", admite Roberto Legazpi, de la empresa Gespol.

La brigada de la Policía Judicial atribuye a Gerardo Feijóo, de Veicar, un papel de "conseguidor", y de hecho, al saltar la operación registró su despacho en la sede de Veicar en Bergondo y su domicilio. Fue detenido y luego puesto en libertad con cargos, al igual que ocurrió con Martín y Ulibarri.

'Duelo' de influencias y cena con Silván

El planteamiento inicial de la trama es unir Veicar con alguna empresa de Ulibarri para hacerse con el contrato de Salamanca, pero Feijóo no lo ve claro por las sospechas de corrupción que ya se ciernen sobre el empresario leonés, entonces públicamente pendiente de juicio por la trama Gürtel.

El informe de la UDEF intercepta una llamada en diciembre de 2016 en la que Feijóo admite que "Veicar asociados con este señor que está en la Gürtel, y en más cosas, como nos liguen con estos los políticos ya no los reciben". Y añade: "Ulibarri tendrá muchas relaciones políticas, pero yo también y hay que ver quién maneja más los hilos".

Pero los responsables de Gespol siguen queriendo aprovechar la influencia de Ulibarri, aunque siempre que éste no figure en la empresa. Y El Patatero les ofrece una, llamada IS, "donde no está ni aparece". Roberto Legazpi transmite a Bueno Regodón que "José Luis Ulibarri quiere firmar ya un acuerdo con ellos (...), que hoy cenan con el alcalde de León (Antonio Silván), han estado en Valladolid y (...) hay muchas posibilidades de hacer cosas en Oviedo y en Castilla y León".

"Conociendo a José Luis (Ulibarri), son suyos"

Ambos mantienen el 28 de noviembre de 2016 a las 18:09 horas una elocuente conversación literal:

Legazpi: Yo creo que Gerardo -Feijóo- lo puede mover pensando en los bomberos de León, esos son suyos, que todavía no ha salido el concurso pero bueno.

Bueno Regodón: Exacto.

Legazpi: (Risas) Pero conociendo a José Luis -por Ulibarri- yo creo que sí que son suyos.

Bueno Regodón: No viendo eso, al Ulibarri, está más claro que el agua.

Pero mientras León no se concreta, Gerardo Feijóo se centra en el parque que "acaba de saltar" en Salamanca: "Son cuatro años y siete millones y medio de euros, no hay más que poner los bomberos, como lo que hacen allí en Galicia". Pero admiten que necesitan "un amarre".

"Cobrar todos por fuera y a tomar por culo"

Ángel Luis 'El Patatero' lo ve factible y Feijóo garantiza que "ya meterán una partida y cobrarán todos por fuera y a tomar por culo, que aquí tenéis que poner 300 o 400.000 euros y a repartir, y ya luego buscarán quien factura y quién no".

El experimentado Gerardo Feijóo admite a Bueno Regodón que "si no quieren unir construcción, dotación y personal, se van ellos, pactan unas cantidades, y que diga ese señor 'pues mira, yo me quiero llevar un millón, dos millones, lo que sea', y ahí tienes que decirles 'pues yo en agradecimiento de ese dinero, el 10%, el 15 o el 20%, lo que sea, y que facturan a través de su hijo (el hijo de Gerardo, acota la Policía) o de la empresa de ellos en Barcelona, que lo importante es cobrar, y que si tienen dinero negro que se lo den, que ellos lo guardan".

"Los bomberos bien gestionados dan mucho dinero"

El negocio suena redondo. Y la empresa Veicar en Galicia lleva años demostrándolo. Bueno se lo resume así a Legazpi: "Los bomberos bien gestionados dan mucho dinero, Veicar se mantiene de los bomberos, y él -por Gerardo Feijóo- sabe cómo sacarle mucho dinero a la Comunidad o a la Junta, porque no sólo son los bomberos sino que también es hacerles un seguro de no sé qué, hacer unos cursitos y eso te lo pagan todo del otro lado". En Castilla y León, estos cursos de formación se imparten desde la Agencia de Protección Civil de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

Llega 2017. Y la trama sigue madurando hacerse con los contratos de toda la gestión de bomberos de la provincia leonesa. Necesitan un experto en el equipo para prepararlo todo. Y es cuando aparece la figura de José Manuel Torres, recién jubilado como jefe de Bomberos de Oviedo, al que el jefe a su vez de Policía Local ovetense, José Manuel García, quiere imponer como empleado bien del El Patatero o de Ulibarri para urdir bien los asuntos.

El primero se lo indica así al segundo el 28 de febrero de 2017 por teléfono y la UDEF resume: "El poli de Oviedo quiere que el jefe de los bomberos de Oviedo vaya con ellos de empleado".

El 30 de mayo de 2017 la situación ya les hace ponerse nervioso. En una conversación entre El Patatero y el entonces cargo de confianza de Ciudadanos imputado en la trama, Sadat Maraña, este les explica que el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, está retrasando la aprobación de los ansiados pliegos por falta de acuerdo con los ayuntamientos de León y San Andrés del Rabanedo.

El magnate leonés tranquiliza a 'El Patatero': él ha hecho "la gestión" en la Diputación para que cambien unos pliegos ruinosos para hacer negocio.

Pero también porque hay algunos reparos técnicos. Maraña cree que ahí está el problema, que "Majo es un cobarde" en cuanto hay algún reparo de un técnico. El empresario transmite su desesperación: "Llevamos un año insistiendo con este tema".

El 26 de junio, Ángel Luis García avisa por teléfono a Ulibarri de que el asunto de los parques irán a Pleno en tres días.

- García: Hay que estar muy atentos que esto se calienta".

- Ulibarri: "Vale, vale, vale, pues estamos atentos".

- García: "Estamos a tope".

Entra en juego Ciudadanos

Cuando parece llegar el momento en el que "les ha llegado la documentación de parque de bomberos", Ulibarri en persona llama por teléfono a Sadat Maraña y le pide toda la documentación del informe que va a ir a Pleno, quedando en que "Pedro S." irá a recogerla por la cafetería Victoria, junto a la Diputación de León, porque "es el único del que me fío suficiente" porque "lleva conmigo toda la vida". Maraña le comunica a su diputado provincial de Ciudadanos, Juan Carlos Fernández, también imputado por corrupción en esta trama como el propio Maraña, que le ha llamado "Jota Ele" (Ulibarri), pero éste le advierte que por teléfono "no diga nombres".

"Las negociaciones entre José Luis Ulibarri y Sadat Maraña acerca del parque de bomberos en León que se infieren de la conversación revelan una consciente actividad ilegal", recoge sin dudas un informe policial de la UDEF del 20 de julio de ese año dirigido al Juzgado de Instrucción n° 2 de Badalona.

Días antes, el 7 de julio la Policía intercepta otra conversación entre El Patatero y Ulibarri:

- García: Oye me, me informan que el lunes hay un Pleno solo para los parques de bomberos.

- Ulibarri: ¿Pleno de la Diputación? Pues no lo sé, no estoy al corriente yo. Bueno, eso está más o menos en la línea que se había hablao, no van a cambiarlo ¿eh?, entonces ...

- García: Vale, vale.

- Ulibarri: Vamos a ver, si hay un Pleno a ver que aprueban y ya vemos ¿eh? Hablamos esos días.

- García: Claro, para ver qué empresa cogemos, quiero hablar con la empresa asturiana, a ver en que condiciones y habrá que firmar un contrato antes de nada para que no nos pase lo de Veicar.

- Ulibarri: Pues sí, que no, que luego cuando vayamos a presentarnos no haya compañero de viaje.

- García: Efectivamente, que vayamos seguros.

- Ulibarri: Vale, pues, pues empieza a negociar ese asunto.

Los indicios grabados por la Policía son recogidos por la Fiscalía contra la Corrupción, que en un informe al juzgado de ese mes de julio ve un interés delictivo en torno al concurso público de los Parques de Bomberos de León. "Sadat Maraña habría logrado obtener información reservada y de carácter privilegiado acerca del futuro concurso, habiendo asimismo iniciado ya las 'gestiones' para lograr presionar e influenciar a los políticos que deban resolver sobre la adjudicación", concluye.

Y por si caben dudas, destaca que "no fue hasta el día 10 de julio que el Pleno de la Diputación resolvió aprobar un Plan en materia de prevención y extinción de incendios, con una inversión de 8 millones de euros", aunque "los investigados ya tenían conocimiento de dicho extremo en el mes de junio; extremo que deja bien a las claras la relevancia de los contactos e influencias con los que cuentan".

Majo no cumple lo hablado con Ulibarri: "Es de Mortadelo y Otilio"

El 24 de julio, El Patatero admite por teléfono algo especialmente grave, y es que no les convence la plantilla de 75 bomberos privados prevista, y considera que "hay que buscar un tercero" que presente alegaciones a lo previsto porque no dará el beneficio suficiente. Y admite: "Es que se lo presenté a José Luis (Ulibarri) y José Luis echaba pestes, dice, esto no es lo que hablé yo con el presidente de la Diputación, o sea, nos dejan para nada", admitiendo con ello que Ulibarri esperaba de Majo que cumpliera las condiciones que interesaban al magnate leonés.

"Y después otra cosa, el personal no se hace con 75 personas, hay que dar vacaciones, después alguna baja, no dotan ningún personal administrativo para los 75. ¿Quién va a llevar a los 75? ¿Los funcionarios? Está pensado con el culo", critica, pensando que la cifra es muy escasa. ''Es que es de Mortadelo y Otilio", se queja literalmente.

A finales de julio, ante Roberto Legazpi, de la empresa Gespol, insiste en que las condiciones del pliego de bomberos son "infumables". "Han sacado un pliego para el que se quede con la gestión de los parques salga jodido, no, peor". Y sugiere traicionar a Ulibarri porque a él no le parece jugoso: "Si lo vamos a tener que dar a José Luis, buah, se lo damos, pues que se joda, y que palme".

Pero Ulibarri no tenía pensado palmar. Y ya había atado otra maniobra: que el PP retocara unos pliegos a priori ruinosos. Ángel Luis llama el 2 de agosto al empresario muy preocupado:

- Ángel Luis García: El pliego es una puta mierda.

- Ulibarri: Nooo, lo van a cambiar, joder, que ya hice yo gestión. Eso lo van a retomar todo, ¿eh?

- García: Pero para cambiarlo... por eso te llamaba, para cambiarlo, tenemos que hacer nosotros una alegación, o alguien.

- Ulibarri: Nooo, lo cambian de "propio motu", de ellos, joder, que hablé yo...

- García: iAh, vale, menuda alegría!

- Ulibarri: ... y lo cambian todo porque se han dao cuenta que eso es una metedura de pata de cojones, ¿entiendes? Y entonces lo van a cambiar, estate tranquilo.

Redactar desde la empresa unos pliegos a la medida

El Patatero, entusiasmado con este giro forzado por Ulibarri con el equipo de Gobierno en la Diputación, llama, según cuelga, a su hombre para la operación: José Manuel Torres, ex jefe de bomberos de Oviedo, al que presuntamente ha contratado para ponerle al frente de la operación. Y le transmite que "van a cambiar el pliego de bomberos entero, de motu propio".

Le encarga que con apoyo de la empresa Previnsa le haga unos pliegos a medida: "Tú me dices, nosotros creemos que pa' que esto sea un buen negocio, sea rentable y se haga como dios manda, hay que hacerlo así, así y así, en personal, en material, en no se qué... cuatro folios, Torres, no más, para que lo entienda yo y lo entienda mi socio".

Ese documento "se lo llevamos al jefazo (por Ulibarri) y nos hacen el documento para nosotros". "Le metemos el hachazo a los pliegos de León", se entusiasma, al tiempo que le avanza qué él, Torres, será el director del parque de León [aunque lo cierto es que en León capital no se prevé más parque que el ya existente, dependiente del Ayuntamiento]. Poco después, este se lamenta de un inconveniente: le pide a Ángel Luis que no le pague la nómina en billetes de 500 euros, que luego tiene problemas para ingresarlos en el banco.

Y se crea el Sepeis en octubre de 2017

Finalmente, con un considerable retraso, el 25 de octubre de 2017 se aprueba en Pleno la memoria para la creación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SEPEIS), en todo caso un documento genérico.

Hay que avanzar hasta el 10 de noviembre de 2017, hace casi dos años, hasta que esos pliegos vuelvan a mencionarse en el caso. Y es cuando El Patatero le dice al exbombero Torres que "lo que han aprobao son las construcción de los parques ya, porque quieren tener todo listo para el verano del año que viene y el concurso de la gestión sale en marzo", pero insistiendo en que "nos han aprobao la Diputación lo que tú nos mandastes (todo SIC) de gestión".

El 16 de marzo de 2018, Roberto Legazpi junto con Ángel Luís García hablan con José Alberto Bueno Regodón, advirtiendo el primero que la Diputación de León va a sacar un concurso de software integrador de comunicaciones de bomberos, a lo que El Patatero replica recordando que "está ordenao también todo esto".

Ni un sólo contrato ha sido para la 'trama'

Lo cierto es que con el paso del tiempo no consta que ninguna empresa vinculada a la trama Enredadera, ni del lado de Gespol ni del entramado de El Patatero o vinculada, aunque sea indirectamente, a Ulibarri haya conseguido uno sólo de los muchos contratos que han ido desplegándose desde la Diputación para desarrollar todas las partes del Sepeis.

Ni de los 21 vehículos especializados, cuyo coste total ascendió a 3,4 millones de euros; ni tampoco de ninguno de los seis parques comarcales previstos, que recientemente se han ido licitando ya bajo el mandato del nuevo gobierno de coalición del PSOE y UPL. Los tres principales parques se han licitado por 2 millones de euros, mientras curiosamente dos parques secundarios lo hicieron bajo gobierno del PP por más dinero, 2,6 millones; y el último, en la comarca de Laciana, consistente en acondicionar una nave ya existente y el único con obras iniciadas, que suma otros 753.490 euros.

Esta suma arroja una inversión total de 8,75 millones de euros por el momento. Y una cifra de inversión cada año de otros 4 millones de euros de coste para el correcto funcionamiento del sistema.

Galicia cambia a público tras una década

Sin embargo, ahora todavía falta que el nuevo equipo de Gobierno adopte la decisión de si todo este operativo, plantilla incluida, se gestiona privadamente a través de algún contrato con empresas, como era pretensión del PP y esperaba la trama Enredadera, o si tendrá encaje finalmente una gestión cien por cien pública.

En este contexto, cabe recordar que en Galicia, después de diez años de gestión privada, la Diputación de La Coruña ha aprobado e iniciado los trámites para pasar a la gestión pública con apoyo de la Xunta para sus diez parques comarcales de bomberos, extinción y emergencias. Se calcula que con este modelo público se producirá un ahorro real de medio millón de euros al año