Acusan a Disney de "colonialismo y robo" por registrar la frase 'Hakuna matata'

"Hakuna matata, qué bonito es vivir". La célebre canción de los personajes Timón y Pumba, de El Rey León, traspasa países y generaciones. Pero Disney no creó esta expresión. Más de 53.000 personas han firmado una petición en Internet para pedir a la factoría que retire el registro de la popular frase en swahili 'Hakuna matata', que en el este de África significa "No hay problema".

Según explican en la queja, la expresión se utiliza en la mayoría de los países que hablan esta lengua, como Tanzania, Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Mozambique y la República Democrática del Congo. "Únete a nosotros y di NO a Disney o a cualquier corporación/persona que quiera registrar lenguas, términos o frases que ellos no hayan inventado", reza la petición.

Según informa The Guardian, antes de que apareciera en la película El Rey León (1994) de la mano de la famosa canción escrita por Elton John y Tim Rice, la frase fue popularizada en 1982 por la banda keniana Them Mushrooms.

"No se puede permitir que Disney patente algo que no inventó", sostiene la petición en Change.org, impulsada por el activista Shelton Mpala, de Zimbabwe. En su perfil de Facebook, Mpala acusa a la compañía de "colonialismo y robo". "Es la apropiación de algo sobre lo que no tienes derecho", explica. "Imaginad, si vamos por ese camino, entonces debemos derechos de autor británicos por cada uno que habla inglés, o a Francia cuando hablamos francés", agrega.

De momento, Disney no se ha pronunciado al respecto. De acuerdo con Fox News, la compañía solicitó la marca comercial en 1994 y fue aprobada en 2003. La petición se produce antes del lanzamiento de la nueva versión de El Rey León el próximo verano. Se trata de una de las franquicias más valiosas de Disney, que incluye también una exitosa obra musical en Broadway, juguetes, ropa y secuelas de la cinta.