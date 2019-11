Omar, el saharaui que planta cara a Santiago Abascal: "Fui un MENA y tú y yo tenemos similitudes"

"Hola Santiago Abascal, me llamo Omar, fui un #MENA (un niño), y no te lo vas a creer pero tú y yo, tenemos similitudes, a pesar de las enormes diferencias", así comienza la respuesta de Omar, un joven saharaui, al líder de Vox tras los ataques a los menores extranjeros no acompañados que han centrado su campaña de cara al 10N.

Como explica en su cuenta de Twitter, Omar fue menor extranjero no acompañado, refugiado y apátrida, tuvo que huir del Sáhara y llegó al País Vasco, "hace 20 años". Entre los parecidos de Abascal con Omar, apunta, ambos vivieron en el seno de familias vascas, aunque en su caso "lejos de su familia biológica", los dos vivieron el conflicto vasco y recibieron la misma educación en ikastolas.

Hola @Santi_ABASCAL, me llamo Omar, fui un #MENA (un niño), y aunque mi experiencia valga para un libro, solo te diré cuatro cosas; seré breve.

No te lo vas a creer Santi pero tú y yo, tenemos similitudes, a pesar de las enormes diferencias.

Abro HILO. — Omar (@weldslama) November 7, 2019

En el tuit, le recuerda al presidente de Vox que en los años que lleva viviendo en España "solo recuerdo haber tenido alguna pelea de niños, en el patio de un colegio". "Tú naciste con DNI español y yo lo conseguí hace escasos meses acreditando diez años de residencia legal y antecedentes limpios limpios", responde a Abascal.

"Y ya que veo que te quejas tanto", concluye, "te diré que mi madre, fue herida con metralla de napalm y fósforo blanco por la aviación marroquí, huyendo cuando el Sáhara, la provincia 53 de España había sido vendida Marruecos de la noche a la mañana".

Estas palabras llegan después de que la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, acudiera el pasado lunes a un centro de menores migrantes en Sevilla para denunciar la "situación insostenible" que, a su juicio, las "manadas de menas" provocan en los barrios, y donde varios vecinos señalaron que estos niños y adolescentes no generan "ningún problema de seguridad ni de otro tipo"

Además, la criminalización de los menores migrantes no acompañados se ha convertido en uno de los principales focos de la campaña del 10N de Vox, como el bulo que difundieron a través de sus redes sociales de que los llamados 'menas' cobran una "paga de 664 euros mensuales, además de comida y habitación", mientras que las viudas "tienen una pensión de 426 euros", algo que es falso.