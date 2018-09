España acogerá a 15 de los 58 migrantes a bordo del Aquarius tras un acuerdo con varios países europeos

España acogerá a 15 de los 58 migrantes que han sido rescatados por el buque Aquarius en el Mediterráneo central tras llegar a un acuerdo con varios países europeos, según han confirmado fuentes de Moncloa a eldiario.es. "Los países que están participando son Alemania, Francia, Portugal y Malta", han detallado estas mismas fuentes, que han indicado que lo más posible es que el buque desembarque en Malta.

El Aquarius había pedido este lunes a las autoridades francesas atracar en el puerto de Marsella tras las nuevas trabas burocráticas a su labor y la negativa de Malta e Italia a ofrecer un puerto seguro.

BREAKING #Aquarius welcomes the announcement of #Malta & #France: the 58 survivors on board should soon be transferred to a place of safety after days at sea. We remain gravely concerned about lack of search & rescue + coordination capacity in Central #Mediterranean. pic.twitter.com/j4tjVUuNBo