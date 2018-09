El Aquarius rescata a 11 personas de una patera naufragada frente a las costas de Libia

El buque Aquarius, operado por Sos Mediterranée y Médicos Sin Fronteras, ha rescatado este jueves a 11 personas que se encontraban a bordo de un bote pequeño en apuros en aguas internacionales frente a la costa de Libia, según han indicado ambas organizaciones en un mensaje en Twitter.

De acuerdo con el relato de las ONG en su cuaderno de bitácora, el operativo se ha producido en torno a las nueve de la mañana, cuando, mientras patrullaban aguas del Mediterráneo, avistaron un pequeño barco de plástico en peligro. La embarcación estaba abarrotada y haciendo aguas, por lo que muchos de sus ocupantes han quedado expuestos al combustible, lo que suele causarles quemaduras en la piel por la reacción con el agua salada. Ninguno, dicen, llevaba chalecos salvavidas.

Las organizaciones indican que han tratado de contactar sin éxito con las autoridades libias, tras lo que han procedido a socorrer la patera. "Antes del rescate, el Aquarius informó a las autoridades marítimas libias. Sin respuesta, se informó a las autoridades marítimas italianas, maltesas y tunecinas. Por el momento, solo las autoridades italianas han respondido y han dicho que informarán a las autoridades libias", ha explicado Sos Mediterranée.

BREAKING: The #Aquarius has just finished a rescue of small boat in distress in international waters off the coast of #Libya. The boat was overcrowded & slowly taking on water, with many exposed to fuel. No one had lifejackets. All 11 people are now safe on board. pic.twitter.com/BjpzGA1Sq0