'Yo Sí, Sanidad Universal' planea recurrir la exclusión sanitaria de inmigrantes reagrupados ante el Constitucional

El movimiento 'Yo Sí, Sanidad Universal' quiere llevar al Tribunal Constitucional la exclusión sanitaria de ascendientes reagrupados --madres y padres que han obtenido la tarjeta de residencia como familiares de sus hijos españoles--, tras la sentencia del Supremo que ratificó el criterio del Ejecutivo para denegar su acceso a la sanidad pública. Ante la escasez de fondos suficientes para emprender nuevas vías judiciales, el colectivo ha iniciado un crowdfunding con el objetivo de recopilar 15.000 euros para afrontar los costes ligados al proceso.

La organización, que en 2017 creó el grupo de 'Afectadas por el INSS', recuerda que tras haber llevado a juicio en varias ocasiones al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), "la respuesta fuera unánime": tenían que "reconocer el pleno derecho a la sanidad pública y otorgarles la tarjeta sanitaria". Ante las sentencias en su contra, el Gobierno recurrió al Tribunal Supremo y éste respaldó el criterio del organismo dependiente del Ministerio de Trabajo de denegar el acceso a la sanidad pública a los inmigrantes con papeles reagrupados a España por sus hijos de nacionalidad española.

En 31 de julio de 2018, el gobierno de Pedro Sánchez aprobaba un Real Decreto que recuperaría la sanidad universal, y atendían así a las demandas de organismos internacionales como la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, denuncian que no solucionaba la reforma del Partido Popular, y en algunos aspectos "ha ido a peor". Entre los casos excluidos detectados por la organización se encuentran migrantes reagrupados (ascendientes de residentes comunitarios o españoles), mujeres embarazadas sin papeles y menores que no superan los 90 días de estancia en España o no puedan acreditarlo o la emisión de facturas en urgencias.

Desde el Ministerio de Sanidad confirman la exclusión en el caso de los reagrupados, mientras que los episodios detectados en embarzadas, menores y urgencias los achaca a una interpretación errónea de la nueva legislación por parte de determinadas comunidades autónomas.

Desde Yo Sí Sanidad Universal explican a eldiario.es que su primer objetivo es recurrir al Tribunal Constitucional las sentencias del Supremo que ratificaron la exclusión sanitaria de los ascendientes reagrupados. Posteriormente, no descartan acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según detalla el colectivo, la estrategia legal estará centrada en tomar acciones contra la exclusión de este colectivo del INSS, pero también contra los servicios de salud autonómicos y el Ministerio de Sanidad "por no poner los medios para hacer efectiva la Ley 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud".

'Yo Sí, Sanidad Universal', considera que la exclusión de migrantes reagrupados supone un retroceso "gravísimo" en la protección del derecho a la salud en España, pues implica la exclusión "de un colectivo numeroso y especialmente vulnerable", compuesto por personas mayores con dificultades incluso para acceder a seguros privados. Por ello, están preparando nuevas acciones legales, para llevar a instancias superiores a los organismos competentes en materia de sanidad a nivel estatal y autonómico por incumplimiento de la normativa nacional y europea.