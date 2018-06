Tusk y Tajani defienden los centros de migrantes fuera de la UE: "La alternativa es un avance caótico al cierre de fronteras"

Los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea (UE) han iniciado este jueves una cumbre europea de dos días donde abordarán la respuesta a los flujos migratorios hacia el continente y pasarán revista a otros asuntos, como las negociaciones del "brexit" o la reforma del euro.

La propuesta de crear centros para clasificar a migrantes y refugiados en el norte de África ha vuelto a resonar con fuerza. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha dicho a su llegada a la reunión que pedirá a los líderes centrar los "esfuerzos en las fronteras exteriores de la UE", incluido el proyecto de crear plataformas de desembarco para migrantes fuera del territorio comunitario.

"La alternativa a esto sería un avance caótico hacia el cierre de las fronteras, también dentro de la UE, así como conflictos crecientes entre Estados miembros de la UE", ha señalado.

La propuesta también ha recibido el respaldo del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, quien ha dicho que la Unión Europea debe crear campos para migrantes fuera de la UE donde "distribuya" a quienes tienen derecho al asilo en el bloque comunitario también bajo el auspicio de Naciones Unidas.

"Tenemos que dar vida a plataformas, campos, donde puedan distribuirse hacia Europa a los refugiados que tengan derecho bajo la bandera de la UE, de las Naciones Unidas", ha dicho Tajani a su llegada a la cumbre europea.

La idea ha recibido las críticas de ONG, expertos y un grupo de eurodiputados, que denuncian lo que consideran una aplicación del "modelo australiano", en referencia a los centros en ultramar en los que este país confina a los solicitantes de asilo y que acumulan una lluvia de denuncias por los abusos perpetrados en su interior. Además, hay quienes apuntan a la "ilegalidad" de estos centros, sobre todo por las garantías del acceso al asilo, y consideran que no va a disuadir a quienes intentan cruzar el Mediterráneo en busca de una nueva vida.

Además, Tajani ha abogado por un acuerdo con Libia para frenar las llegadas como el que se alcanzó con Turquía. Se ha mostrado a favor de "reforzar la cooperación" y propone aportar para ello 6.000 millones de euros al país vecino. Italia no descarta vetar el acuerdo

El cambio de enfoque europeo ha sido valorado por mandatarios como el canciller austríaco Sebastian Kurz, que ha considerado "posible iniciar un cambio de rumbo en la política migratoria" y recuerda que su país lleva años pidiendo "un cambio del sistema" para "que se reduzca el número de personas que llegan ilegalmente a Europa".

Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, se ha mostrado dispuesta a buscar fórmulas que permitan que "barcos con refugiados se dirijan a países fuera de la UE", pero advierte que para ello hay que llegar a acuerdos con los países implicados. También ha recordado la importancia que para su país tiene evitar los llamados "movimientos secundarios", en referencia al tránsito de refugiados de un país europeo a otro, y ha dicho que en este punto hay dos principios "claves", para ella.

"Por un lado, es necesario apoyar a los países que reciben un gran número de inmigrantes, pero a la vez hay que mantener el principio de que un refugiado no puede escoger arbitrariamente el país en que solicita asilo".

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que también defiende la creación de centros en terceros países, ha subrayado que Italia espera pasar de las muestras de solidaridad de sus socios de la UE a "hechos concretos" y no descartó el veto a un acuerdo insatisfactorio. Preguntado sobre esta posible decisión , el mandatario afirmó: "Es una posibilidad que no quiero considerar pero, si llegamos a eso, seguramente por mi parte no llegaremos a conclusiones compartidas".

La propuesta presentada por Italia pide que se creen centros para inmigrantes en terceros países donde se decida de antemano quién tiene derecho al asilo en la UE e insiste en acabar con el principio por el que el primer país de llegada debe hacerse responsable de los demandantes de asilo mientras se tramita su solicitud, entre otras medidas.

"Italia no necesita declaraciones verbales, sino hechos concretos. Esta es la ocasión adecuada (...) En lo que a mí respecta, estoy dispuesto a sacar todas las consecuencias debidas", ha dicho Conte a su llegada a la cumbre.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dicho que defenderá las soluciones "europeas de cooperación" frente a las "nacionales" en materia migratoria y confió en que la reunión permita "avances".

El primer ministro holandés, Mark Rutte, se ha referido al mayor número de llegadas que experimentan países como España e Italia y ha incidido en la necesidad de "matar el modelo de negocio de los traficantes" e intentar llegar a acuerdos como el de Turquía en materia migratoria con países del norte África.

El primer ministro de Portugal, António Costa, insistió por su parte en que gestionar a terceros países la gestión de la inmigración no se puede hacer sin la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ni la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En la primera jornada de la cumbre los líderes europeos abordarán los avances en las políticas de seguridad y defensa, debatirán la situación del comercio global y mantendrán una cena de trabajo que girará en torno al tema más espinoso: la gestión de los flujos migratorios.

Por otra parte, el viernes debatirán a veintisiete (sin el Reino Unido) el estado de las negociaciones del "brexit" y la reforma de la Unión Económica y Monetaria.