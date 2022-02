El bulo de las mariposas en Texas obliga a cerrar una reserva natural por las amenazas de seguidores de Trump

En Mission (Texas), en la frontera entre Estados Unidos y México, se encuentra el Centro Nacional de las Mariposas. Esta reserva natural de cuarenta hectáreas, conocida por su dedicación a la conservación de la fauna y flora de la zona, ha pasado a ser el centro del debate nacional, tras convertirse en un foco de tensión por las divisiones generadas alrededor de las políticas de inmigración del país.

Steve Bannon, detenido por defraudar cientos de miles de dólares de donantes destinados a la construcción del muro

Saber más

La semana pasada, el Centro Nacional de las Mariposas se vio forzado a cerrar sus puertas de forma indefinida debido a las continuas amenazas procedentes de personas de extrema derecha, en especial de los seguidores de las fantasías de QAnon, que acusan falsamente al centro de ser un refugio para el tráfico de personas y la inmigración irregular.

"No son conspiraciones, son mentiras descaradas", dice a The Guardian la directora ejecutiva del Centro Nacional de Mariposas, Marianna Treviño-Wright. "Creo que ese es un punto muy importante que hay que destacar, seguir llamándolas 'conspiraciones' les da un ligero aura de verosimilitud".

La Asociación de Mariposas de América del Norte (NABA, por sus siglas en inglés), responsable del centro, decidió cerrarlo el miércoles de manera indefinida como medida de precaución. Durante una manifestación en apoyo de la construcción de un muro fronterizo, organizada por el grupo anti inmigración We Stand America, recibieron amenazas. Se les advirtió que debían "estar armados en todo momento, o cuando salieran de la ciudad".

El Centro Nacional de las Mariposas atrajo por primera vez la atención de la extrema derecha en 2017. Ese año Treviño-Wright y la NABA fueron noticia por demandar a los grupos que estaban detrás de la construcción de una parte del muro fronterizo de Donald Trump, que pretendían atravesar los terrenos de la reserva de mariposas. Entre las organizaciones denunciadas figuraba We Build the Wall, dirigida por Steve Bannon (exasesor y responsable de la campaña presidencial de Trump) y por Brian Kolfage, el fundador, acusado corrupción y fraude.

El inicio de las amenazas

Las invenciones en torno al centro de mariposas se multiplicaron después de que Kolfage publicara una serie de tuits en los que afirmó que el lugar estaba dirigido por "matones de izquierdas con un falso interés en las mariposas" y aseguraba, sin ninguna prueba, que en la propiedad tenía lugar un "comercio sexual desenfrenado". Según Treviño-Wright, los ataques por Internet y en persona aumentaron inmediatamente después de la publicación de aquellos mensajes.

Aún no se ha fijado una fecha para el juicio sobre el tramo de muro fronterizo que atravesaría la reserva.

Desde aquella demanda, Treviño-Wright dice haber sufrido amenazas personales, que en una ocasión llegaron a convertirse en agresiones. Treviño-Wright cuenta que Kimberly Lowe, la extremista y candidata al Congreso por el Partido Republicano de Virginia, visitó el centro de mariposas en enero y exigió ver a los "ilegales cruzando en balsas". En una grabación de audio de la visita, se oye a Lowe asegurar sin ningún fundamento que Treviño-Wright estaba "de acuerdo con que se trafique con niños, se les viole y se les asesine".

"Es totalmente ridículo, en lugar de demócratas en una pizzería, son inmigrantes y un centro de mariposas", dice Treviño-Wright en alusión a una invención apodada Pizzagate que se difundió en 2016 para hacer parecer a la entonces candidata a presidenta Hillary Clinton como partidaria del tráfico de personas.

A Treviño-Wright no le ha sorprendido el cierre del centro de mariposas ahora. "Esto ha ido en aumento, no sólo los ataques contra nosotros, sino también la agenda del panorama político; creo que tiene sentido que la junta de la NABA eche el freno; si esta locura va a seguir hasta las elecciones de medio mandato o, Dios no lo quiera, más allá, necesitamos tener un plan. Necesitamos personal para protegernos lo mejor posible y estar preparados para esta situación terrible".

"Es muy difícil mantener nuestra misión"

Según Treviño-Wright, la construcción de estas secciones del muro fronterizo y el posterior acoso por parte de simpatizantes de Trump y seguidores de la fantasía QAnon han tenido un efecto grave sobre el centro de mariposas y sobre su personal. "Es muy difícil seguir con el día a día como si no pasara nada cuando eres el blanco de leyes diseñadas con el objetivo de destruir", dice. "Ha sido perturbador, ha sido destructivo, y ha hecho muy difícil que nos centrásemos en la conservación y la educación medioambiental, que son nuestras misiones".

Conteniendo las lágrimas, Treviño-Wright dice que los acontecimientos de los últimos años han puesto a prueba su salud mental y sus relaciones personales. "La verdad es que me he vuelto huraña, yo solía pensar mejor de la gente, pero ahora me da miedo hasta ir al supermercado porque no puedo estar segura de que la persona del carrito de al lado no se esté creyendo todas las mentiras", dice.

"Me siento totalmente reacia, reticente y sin ganas de hacer esto", añade en referencia hacia su involuntaria inmersión en el mundo del activismo político.

El Centro Nacional de las Mariposas comparte con el Museo de los Niños de Denver estrategias para lidiar con las informaciones falsas, después de que la institución infantil también tuviera que cerrar sus puertas por el acoso reiterado contra su personal protagonizado por ciudadanos que se oponían al uso de la mascarilla.

Treviño-Wright dice no saber si su centro volverá a abrir. "Desde luego, espero que lo haga", aclara. "Es un lugar mágico y es un lugar al que he entregado los últimos diez años de mi vida desarrollándolo y defendiéndolo”.

"Espero que el Centro Nacional de las Mariposas tenga un futuro maravilloso, pero mientras esta gente se salga con la suya, no estoy segura de nada; no sólo en esto, sino en todo nuestro país”, añade. "Es increíble que, de alguna manera, las cosas hayan llegado a un punto en la historia de Estados Unidos en el que un centro de la naturaleza se vea en la encrucijada de un país que, o se desliza de lleno hacia el autoritarismo, o mantiene una república democrática que sobrevive".

Traducido por Francisco Zárate.