76 muertos en un naufragio en el Mediterráneo, según supervivientes recién llegados a Italia

Los migrantes rescatados el pasado día 12 por el buque militar estadounidense Trenton en el Mediterráneo central han asegurado que en su naufragio desaparecieron 76 personas, entre ellas 15 mujeres y un bebé, según ha informado el portavoz del área del Mediterráneo de la Organización Internacional para las Migraciones, Flavio Di Giacomo, en un mensaje en Twitter.

En el bote, que zarpó desde las costas de Libia rumbo al norte, viajaban más de 100 personas. Solo 41 sobrevivieron al naufragio: 36 hombres, tres mujeres y dos chicas de unos 17 años, según ha indicado a Efe la cooperante de Intersos, Lucilla Garufi, que les atendió.

Survivors saved by the USTrenton and arrived with the "Diciotti" in Pozzallo reported that 76 migrants (15 women and 1 baby included) lost their life in the shipwreck of 12/06. Before departure they've been tortured by smugglers,women have been raped.They were exhausted. #migrants https://t.co/RJd3mjKWOO