Los Premios Desalambre ponen el foco en el periodismo sobre migración: "Debe tener presencia continua"

La tercera edición de los Premios Desalambre celebrada este miércoles ha reconocido el trabajo de periodistas, activistas y organizaciones que ponen el foco en historias a veces olvidadas. Desde la lucha de los refugiados LGTB en España hasta la reivindicación de los derechos de las empleadas domésticas.

"Es un momento complicado para los derechos humanos tras una crisis sanitaria de la que seguimos viendo los efectos, fuera y dentro de nuestras fronteras", ha explicado Gabriela Sánchez, jefa de la sección de Desalambre, desde el CaixaForum de Madrid. Sánchez ha recalcado la importancia de la labor de los periodistas y las organizaciones que "buscan esas historias de personas olvidadas".

"En esta edición los premios aplauden el compromiso del periodismo sobre migraciones y aplauden específicamente a voces nuevas que se van incorporando a este trabajo tan difícil, tan vocacional y que deja tantas vocaciones por el camino a lo largo de los años", ha dicho Juan Luis Sánchez, subdirector de elDiario.es, que también ha resaltado la calidad e independencia del jurado de los premios, compuesto por Olga Rodríguez, Irene Milleiro, Gonzalo Fanjul, María Ramírez, Juan Luis Sánchez y Gabriela Sánchez.

Durante los premios, que han contado con el patrocinio ACNUR y Anesvad y la colaboración de Fundación La Caixa, estuvieron presentes Cristina Santamarina, vicepresidenta del Comité Español de ACNUR y Miren Hualde, directora de comunicación de Anesvad. Ambas coincidieron en la necesidad de trabajar juntos para poder avanzar. "No va haber progreso sino progresamos todos”, ha dicho Santamarina. "En este momento hay 84 millones de personas en situación de refugio, prácticamente duplica la población española", ha subrayado. La salud, los derechos humanos, las migraciones "es donde nos tenemos que enfocar", ha dicho Hualde. "Todas sumamos para un mayor desarrollo".

La primera en recibir el galardón fue la ONG Rescate, por su campaña 'El delito de existir', que busca dar a conocer la realidad de las personas refugiadas LGTBI+ en España y defiende una sociedad de acogida libre de prejuicios y discriminación. "Por desgracia el delito de existir condena a muchas personas a huir para seguir con vida", ha dicho Fabiola Barranco, la periodista que trabajó en este proyecto y encargada de recoger el premio. Barranco ha dedicado el premio a los protagonistas de la campaña y ha resaltado que son "supervivientes de los delitos LGTBI y también de las fronteras".

A continuación, ha recogido el premio al mejor trabajo de documentación e investigación Jordi Calvo, autor del informe premiado ‘Financiación de las armas de la guerra de Yemen’. El informe ha sido realizado por el Centre Delàs y analiza la financiación de las empresas de armas que han exportado a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Desde 2015, 80 industrias militares han exportado a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, "muchas de ellas desde España" ha explicado el investigador, que ha añadido que después esas armas se emplean para "una de las guerras actuales más cruentas: la de Yemen". Calvo también ha criticado el "miedo imaginario" que crea la industria armamentística sobre los refugiados para vender más armas. "No hay un efecto llamada a las personas refugiadas", ha dicho, "lo que existe es un efecto huida provocado por las guerras que se llevan a cabo con armas fabricadas aquí".

"Momento histórico"

La activista Carolina Elías ha celebrado el "momento histórico" al recoger su premio a la activista del año por su poderoso discurso contra los abusos en el trabajo doméstico. "Es un momento histórico, no estamos aquí para limpiar sino para recoger un premio", ha dicho, levantando los aplausos de los presentes. Elías, presidenta de la asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), ha dedicado el galardón a "todas las mujeres empleadas del hogar que cada día se dejan la piel para cuidar de lo que más aman en la sociedad española, las familias".

En un pequeño debate previo a la entrega de premios, Elías ha señalado la "deuda histórica" con el sector de los cuidados. Ha explicado que, por el hecho de ser mujeres quienes realizan estos trabajos, "hay una desvalorización de la sociedad, que se ve reflejado en el marco normativo a la hora de reconocer derechos". También ha dicho que la situación se ha visto agravada por la pandemia, "a pesar de ser consideradas personal esencial".

La activista ha insistido en la necesidad de leyes que reconozcan la igualdad de derechos con el resto de trabajadores. Elías ha señalado que cuando la sociedad le de el valor que merece a las empleadas del hogar "habremos llegado a poner los cuidados en el centro" y así mismo poner a las personas en el centro. "Cuando las personas estemos en el centro de verdad, entonces estaremos más cerca de una sociedad igualitaria", ha dicho.

"Dolor insoportable"

Seguidamente, Ebbaba Hameida, periodista de RTVE, ha recibido el premio a mejor crónica o reportaje escrito por su trabajo ‘El dolor de Fátima: diez años sin noticias de su hijo desaparecido en el Mediterráneo’. "Tuve un debate interno", ha contado Hameida, "fue la primera vez que tuve que disculparme al entrevistar a alguien". La periodista ha relatado como se encontró con un "dolor insoportable" al entrar a la casa de Fátima: el dolor de los desaparecidos. Hameida ha querido dedicar el premio a las madres de "los 40.000 desaparecidos, según la Organización Internacional para las Migraciones".

Después fue el turno del premio al mejor trabajo gráfico o multimedia, que ha sido para la productora EntreFronteras por su documental ‘Paralelo 35º50’, sobre malas prácticas en el rescate de personas en la frontera marítima entre España y Marruecos. El proyecto nació en 2019 a raíz de una serie de audios confidenciales conseguidos por la productora y en el largometraje cuentan con los testimonios de las personas rescatadas así como de los trabajadores de Salvamento Marítimo. Los creadores del documental Sergio Rodrigo Ruiz y Lucía Múñoz Lucena han aprovechado su discurso para destacar la importancia del periodismo de investigación: "Periodismo pausado, no mediático", ha dicho Rodrigo.

Mensaje a los gobernantes: "No mientan"

Por último, el periodista de la Cadena SER Nicolás Castellano ha recibido el premio a la perseverancia por su labor durante los últimos 20 años. El jurado ha valorado su capacidad de colocar en agenda la realidad de la migración en España, su cercanía para contar las historias de los más vulnerables y su gran experiencia, rigor y valentía a la hora de señalar los abusos que tienen lugar en nuestras fronteras. El periodista también ha cubierto catástrofes naturales como el terremoto de Haití de 2010, que ha calificado como su cobertura "más complicada" y que "espera no volver a hacer", o crisis humanitarias como la de Sudán del Sur o la crisis del ébola en África Occidental.

En su discurso, Castellano ha aprovechado para recalcar que el periodismo sobre migración "no pueden ser solo un episodio, debe tener presencia continua". También ha señalado las "miserias" que los medios de comunicación pagan a sus corresponsales por las crónicas. "Es una vergüenza cuando pagan 30 o 40 euros", ha dicho.

El periodista también ha querido lanzar un "mensaje a los que gobiernan": "No intenten seguir mintiendo cuando hablen sobre las personas que llegan a nuestro país, no nos mientan cuando digan que no existen las devoluciones en caliente, no nos mientan cuando digan que no están devolviendo a los niños en caliente ilegalmente en Ceuta, porque toda la sociedad sabe que es mentira y las mentiras se pagan". El periodista ha añadido: "Es una advertencia, nuestro trabajo es contar las verdades y las verdades tarde o temprano se demuestran, este quien este en el Gobierno".