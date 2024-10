El rifirrafe entre España y Frontex que utiliza Feijóo para atacar al Gobierno: de dónde viene y qué ha pasado

Las operaciones de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) en España han pasado a ser otro foco de críticas de la política migratoria del Gobierno por parte del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo acusa desde hace semanas al Ejecutivo de no haber pedido ayuda al organismo europeo en las labores de control migratorio en la ruta canaria, mientras el Ministerio del Interior defiende lo contrario. “Los aviones de Frontex no están volando a Canarias, debe haber una explicación, pero el Gobierno se niega a darla”, dijo el líder del PP este jueves durante su visita a la Eurocámara.

“España es el único país de Europa que no tiene política migratoria, no está luchando contra la inmigración irregular, no está activando la herramienta de Frontex, no tiene ningún acuerdo bilateral con países africanos para disminuir el éxodo de personas con las que trafican las mafias y España no deja volar a aviones Frontex en las Islas Canarias”, sentenció Feijóo, pese a que el Gobierno sí cuenta con acuerdos bilaterales en materia de migración -como con Senegal, Marruecos y Mauritania entre otros- y cuenta con apoyo de la agencia de fronteras para labores de inteligencia, pero no de control marítimo.

Detrás de las acusaciones lanzadas por el líder del PP este jueves, que entremezclan falsedades con medias verdades, sí hay una serie desencuentros entre Fernando Grande-Marlaska y Frontex, sobre cómo y dónde deberían activarse el despliegue de los barcos y aviones de la agencia -que acumula críticas por la falta de control en materia de derechos humanos- en su objetivo de frenar las llegadas de migrantes al Archipiélago. Explicamos algunas claves.

¿Cuándo empezaron las acusaciones de no haber pedido ayuda a Frontex para frenar la migración?

El aumento del tono de las críticas se remonta a una comparecencia del director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, en el Parlamento Europeo, en la que aseguró que la agencia de fronteras podría desplegar más medios en Canarias pero, para ello, necesitaría una petición de ayuda formal por parte de España que, según defiende, no ha recibido. Sus declaraciones empujaron a la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, presidida por el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, a preguntar por carta al ministro Marlaska “por qué no hace uso de las herramientas de la UE para la gestión migratoria”.

El ministro del Interior respondió por escrito a la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo. En la carta, enviada a Zarzalejos como presidente de la comisión, Grande-Marlaska detalló algunas de las peticiones de ayuda realizadas por España a las instituciones europeas para responder al aumento de la migración.

Según detalla Marlaska en su escrito, desde el aumento del flujo migratorio por la ruta canaria registrado en 2020, el Gobierno solicitó el apoyo de las instituciones europeas a través de distintas vías. “Desde el primer momento, el Gobierno de España solicitó el apoyo de las Instituciones europeas. Obtuvo el de la Comisión europea, tanto público como financiero y, lo que es más importante, España consiguió movilizar un apoyo europeo para los países africanos de origen y tránsito, insuficiente, sin embargo”, responde el ministro.

¿Cuál es el despliegue actual de Frontex en Canarias?

Actualmente, Frontex cuenta con 60 agentes movilizados en las Islas Canarias. Sus funciones principales están más ligadas a labores de identificación, investigación e inteligencia, apoyando a España en el registro de migrantes y en la recopilación de información sobre redes de tráfico, confirman fuentes de Frontex y de Interior. Se encuentran en el terreno y realizan interrogatorios a las personas recién llegadas, ya sea a pie de puerto o en los centros donde los migrantes son retenidos durante las primeras 72 horas tras su llegada a España.

“Nuestros equipos están en el terreno ayudando a gestionar las llegadas y trabajando con las autoridades locales para combatir el crimen organizado involucrado en el tráfico de personas”, detalla a elDiario.es el portavoz de la agencia europea, Chris Borowski.

¿Frontex tiene aviones o barcos desplegados en la ruta Canaria para frenar la migración hacia España?

No. Cuando el director ejecutivo de Frontex defiende que la Agencia podría enviar más medios en Canarias si España se lo pidiese, se refiere precisamente a la movilización barcos y aviones en aguas canarias, algo a lo que se oponen el Ministerio del Interior. Pero esto no quiere decir que no haya pedido patrullas europeas para evitar las llegadas de migrantes por la ruta canaria. Interior quiere que este despliegue se produzca en aguas africanas, no en aguas españolas como defiende el organismo europeo.

Marlaska no considera necesario mandar medios de Frontex a aguas canarias, pues considera suficientes los medios con los que cuentan las fuerzas de seguridad del Estado y Salvamento Marítimo. Interior considera que, para evitar estas llegadas, “no sirve de nada” la incorporación de estos buques europeos en zona española: “Si hay migrantes en aguas españolas, Frontex no evitaría esas llegadas, solo se les podría rescatar y llevar a tierra”, sostienen fuentes ministeriales. “Y para rescatar ya contamos con Salvamento Marítimo y las fuerzas de seguridad del Estado”, añaden.

Donde el Ministerio sí ha solicitado la activación de buques y medios aéreos de Frontex es en aguas africanas, en las zonas colindantes a los países desde donde sale la mayoría de cayucos hacia Canarias (Mauritania, Gambia y Senegal), pues considera que esa es la estrategia más efectiva para “prevenir” las llegadas.

“Las causas del incremento de llegadas a Canarias no se encuentran en España, sino en los países de origen y tránsito de la migración irregular, en Mauritania, Senegal y Gambia, desde donde proceden la mayoría de las embarcaciones. Por lo tanto, es en esas zonas donde es preciso reforzar la vigilancia preventiva”, sostienen fuentes de Interior.

¿Por qué Frontex no manda entonces medios a aguas africanas como pide España?

Frontex podría desplegar sus buques en aguas españolas si se lo pide España, pero para introducirse en aguas de otros países necesita trámites que van más allá del Gobierno español y de la agencia de fronteras. Según el reglamento que rige el funcionamiento de Frontex, para ello la UE debe alcanzar un “acuerdo sobre el estatuto con el tercer país de que se trate”.

“Para operar en aguas africanas necesitamos un acuerdo especial entre la UE y los países africanos implicados, como Mauritania, Gambia y Senegal”, explica el portavoz de Frontex. “Por el momento, estos acuerdos no existen y, sin ellos, no podemos trabajar sobre el terreno allí”.

¿Cuál es el choque entre Marlaska y Frontex?

En su carta al Parlamento Europeo, el ministro del Interior español se mostró crítico con las declaraciones del director ejecutivo de Frontex en Bruselas, pues niega que no haya solicitado apoyo de la Agencia para responder a la migración en Canarias. Según Marlaska, su departamento ha solicitado su apoyo en varias ocasiones pero “sus respuestas han sido decepcionantes”.

Interior defiende que Frontex, como agencia europea de fronteras exteriores es la entidad que debe impulsar en la Comisión Europea el acuerdo que requiere su intervención en aguas africanas. “Frontex no lo ha alcanzado con ningún país africano del que parten las embarcaciones que llegan a Canarias”, lamenta Grande-Marlaska en su escrito.

“A pesar de la falta de apoyo de Frontex en lo que Canarias necesita prioritariamente, seguiremos insistiendo en la necesidad de concentrar los esfuerzos en la prevención y por ello hemos reiterado nuestra petición a Frontex para que apoye a la UE, a España y a Canarias con medios de vigilancia en África, no en aguas de responsabilidad española”, reiteró el titular de Interior. “La falta de respuesta positiva a la petición de apoyo solicitada por España, no significa que España no haya solicitado, de manera reiterada, el apoyo de la agencia. Algo que fue posible y eficaz en el pasado, debiera serlo también hoy”.

Por su parte, Frontex sostiene que, al no tener personalidad jurídica, a su organismo no le compete pedir a Bruselas dicho acuerdo. “Frontex está dispuesta a intervenir, pero corresponde a la Comisión Europea y a los gobiernos africanos negociar estos acuerdos”, responde un portavoz de la Agencia a elDiario.es.

¿Frontex ha patrullado aguas africanas anteriormente para evitar las llegadas a España?

Sí, a través de la Operación Hera de vigilancia en aguas africanas, en Mauritania, Gambia y Senegal, impulsada en 2006 durante la denominada crisis de los cayucos en Canarias. La operación se extendió hasta 2018. El exdirector ejecutivo de Frontex, Gil Arias, explica a elDiario.es que entonces solo fue necesario el permiso formal de países como Senegal para enviar barcos y aviones de Frontex en países africanos. No obstante, tras la reforma del reglamento de la Agencia en 2019, la normativa obliga a cerrar un acuerdo especial con la Comisión Europea.

¿Qué tipo de críticas acumula Frontex?

En los últimos años, Frontex ha sido muy criticada por la falta de transparencia y el escaso control independiente de sus operaciones. La Agencia ha sido señalada por vulneraciones de derechos humanos durante algunas de sus actuaciones en aquellos países donde tiene permiso para realizar vigilancia marítima, como los abusos documentados en la ruta hacia Grecia, donde la agencia ha colaborado en la ejecución de devoluciones en caliente de potenciales solicitantes de asilo. El informe de la Agencia Antifraude de la UE (OLAF) concluyó que la agencia europea de fronteras de la UE fue cómplice de estas violaciones de derechos humanos.

El informe señaló que la dirección de Frontex ocultó a sus propios agentes repetidamente casos sospechosos de derechos fundamentales y les impidió trabajar, porque el organismo retiró su vigilancia aérea para dejar de registrar dichas violaciones. El estudio también documentó que la agencia cofinanció algunas de las entidades griegas que hicieron las devoluciones en caliente, engañó a los cuerpos encargados de supervisar la agencia. Aunque las devoluciones son “infracciones legales graves o persistentes”, Frontex no se retiró de las operaciones conjuntas tal y como prevé el reglamento de la agencia.

“Además de las denuncias por connivencia con las autoridades griegas en rechazos violentos en el Egeo, Frontex se enfrenta a las acusaciones por comunicar sistemáticamente a la guardia costera libia el emplazamiento de las embarcaciones de migrantes y refugiados localizadas en el Mediterráneo, violando el derecho internacional al entregar a los náufragos a un lugar no solo inseguro sino también criminal, donde sufren encierro, violaciones, torturas y muerte”, analiza un informe de la Fundación PorCausa. “Hay una preocupante cultura de la opacidad, de no informar sobre los incidentes de manera sistemática, lo que impide a la Agencia tener una imagen veraz de lo que sucede en el terreno*. Los potenciales incidentes graves sobre violaciones de derechos fundamentales”, añade el documento.