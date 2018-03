Una recuperación que no llega a los de abajo

Si le preguntase a alguien que hiciese un retrato robot de una persona sin hogar seguramente la describiría de la siguiente manera: es un hombre, de entre 45 y 60 años, duerme en un cajero o en una acera, no tiene familia, consume alcohol y mendiga. No lo neguemos, esta es la fotografía del sinhogarismo que reina en el imaginario colectivo. Evidentemente este perfil se corresponde con un perfil del sinhogarismo, pero no con el de todas las personas (ni mucho menos) que se encuentran en esta situación.

Vivimos en un sistema dominado por el patriarcado y el sinhogarismo, la pobreza y la exclusión social no iban a ser ajenos a ello. El sinhogarismo habitualmente se ha estudiado, explicado, comprendido e intervenido desde una visión androcéntrica, que invisibiliza la especificidad de las estrategias de vivienda de las mujeres. Por eso, cuando hablamos de una persona sin hogar pocas veces nos imaginamos a una mujer, de casi 60 años, procedente de una familia con muy pocos recursos que vivía en una casa de renta antigua, que no ha cotizado nunca pero ha trabajado toda la vida cuidando a su madre que murió hace unos años. Esta mujer percibe una RMI con la que paga una habitación en una casa compartida.

El concepto de "sin hogar" se asocia a estar a la calle o a dormir en albergues, espacios de los que se suelen sacar las estadísticas y en los que las mujeres son una minoría ya que se encuentran en otras manifestaciones del sinhogarismo más difíciles de detectar y de cuantificar: vivir en una vivienda sin título legal, bajo amenaza de violencia machista, vivir en una chabola, en una vivienda insegura, por ejemplo. Por ese motivo se habla de que el sinhogarismo encubierto es la situación de alojamiento más frecuente entre las mujeres sin hogar.