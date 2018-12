Alta dirigente de la ONU propone un "mercado digital" que una África y Europa

La digitalización "debe estar en el corazón del libre comercio africano" para lograr un "intercambio entre iguales" con Europa, afirma la "número dos" de la Agencia de la ONU para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), quien propone la creación de un "gran mercado digital" que una los dos continentes.

"La mayor parte de las exportaciones africanas van a Europa, así que tenemos un gran interés en elevar el nivel cualitativo del mercado africano", dice en una entrevista con Efe Durant, quien participa en la Semana del Comercio Electrónico de África, cuya quinta y última jornada se celebra hoy en Nairobi.

La UNCTAD ha asesorado en los últimos años a más de 30 países africanos para concienciar a los gobiernos sobre la importancia de situar la digitalización en el centro de sus economías y hacer recomendaciones para elaborar la legislación necesaria.

Según los últimos datos del índice que elabora anualmente este organismo internacional, África es la región del mundo que menos ha desarrollado su mercado digital.

De hecho, ninguno de sus 54 Estados soberanos se encuentra entre los diez primeros países de la clasificación general y tampoco ninguno logra entrar en la lista de los diez primeros países en vías de desarrollo, un índice que lidera Singapur.

"Aquí en África, como en todo el mundo, en el tiempo que se tarda en hacer una ley y aplicarla, ya ha quedado obsoleta, así que deben hacerse leyes evolutivas, que puedan seguir el progreso fulgurante de este sector, día a día", advierte Durant.

No se trata solo de incorporar una dimensión digital a la industria tradicional, según la secretaria general adjunta, sino que debe crearse un nuevo sector, el de la innovación digital, y la "enorme juventud" africana es clave para ello.

"¿Por qué no hay innovadores tecnológicos suficientes en África? Simplemente porque no está desarrollado, falta formación. No hay razón para que los africanos no tengan la posibilidad de ser creativos y portadores de innovación tecnológica", reflexiona.

En este proceso, la UNCTAD ha colaborado tanto con los Estados africanos como con distintas instituciones internacionales, como la Unión Africana (UA) o la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).

Aunque el histórico tratado de libre comercio africano firmado el pasado 21 de marzo en Kigali es esencial para ese objetivo, Durant reconoce que, "si el libre comercio no está enmarcado, puede ser terriblemente peligroso, porque solo beneficia a los más poderosos".

Por este motivo, para la dirigente de la ONU es necesario establecer ciertas "medidas tarifarias" en algunos territorios a fin de "proteger el medio ambiente, las minorías o los derechos humanos".

"La UNCTAD no solo está aquí para favorecer el libre comercio, sino también para hacerlo en el marco de la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son muy claros", apunta.

Durant destaca, asimismo, que la digitalización puede ser una herramienta de empoderamiento para las mujeres, ya que "el comercio electrónico les puede permitir desarrollar una actividad económica esquivando redes tradicionales, a las que no tienen acceso".

Además, "sabemos que las mujeres jamás emprenden únicamente para un provecho inmediato y exclusivamente personal, sino que se preocupan por su comunidad", añade.

Desde la UNCTAD, pretenden impulsar una gran red de triunfadoras del sector "para que se conviertan en ejemplo".

La secretaria general denunció que, "en relación a las mujeres, siempre se habla de microcréditos, microproyectos o microfinanciación: todo micro", pero "pueden ser emprendedoras en cualquier ámbito y a una escala mayor que la economía de subsistencia".

Más de mil participantes de 48 países asisten al foro en Nairobi, entre ellos líderes políticos, representantes de unas 330 empresas, así como emprendedores, ejecutivos de pequeñas y medianas empresas y representantes de organizaciones de la sociedad civil.