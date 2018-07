Bruselas impone a Google una multa histórica de 4.343 millones de euros por Android

La Comisión Europea ha cumplido los pronósticos y ha impuesto una multa histórica a la multinacional Google por abuso de posición dominante a través de Android. La multinacional estadounidense exige a los fabricantes de dispositivos móviles que tienen este sistema operativo la instalación por defecto de determinadas aplicaciones como Google Search o el navegador Chrome. La sanción asciende a 4.340 millones, un 4,5% de su facturación, según adelanta El Periódico de Catalunya.

"Google ha usado Android como vehículo para cimentar el dominio de su motor de búsquedas. Estas prácticas han negado a sus rivales la oportunidad de innovar y competir. Han negado a los consumidores europeos los beneficios de una competición efectiva en la importante esfera móvil. Esto es ilegal bajo las normas europeas de competencia", ha explicado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

Por su parte, un portavoz de Google ha anunciado que recurrirán la sentencia de la Comisión. " Android ha creado más opciones para todo el mundo, no menos. Un ecosistema pujante, rápidas innovaciones y precios más bajos son distintivos clásicos de una fuerte competencia", mantienen.

Según Reuters, la sanción estaba preparada para la semana pasada pero el Ejecutivo comunitario decidió retrasarla por la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Bruselas para acudir a la cumbre de líderes de la OTAN.

La multa por abuso de posición dominante con Android supera la de 2.400 millones impuesta en 2017 al gigante tecnológico por favorecer de forma sistemática a Google Shopping, su servicio de comparación de precios.

Google dispone ahora de un plazo de 90 días para modificar el comportamiento que ha conducido a esta multa. De lo contrario, se enfrenta a una nueva sanción que podría alcanzar el 5% del ingreso medio diario global de Alphabet, la sociedad matriz, informa Europa Press.

En particular, Bruselas ha multado a la multinacional por exigir a fabricantes de dispositivos móviles la preinstalación de Google Search y del navegador Chrome como condición para obtener la licencia de su tienda digital Play Store. También denuncia que Google ha pagado a grandes fabricantes y operadores de redes móviles para que Google Search sea la única aplicación preinstalada en los mismos.

La tercera práctica que ha llevado al Ejecutivo comunitario ha imponer la sanción histórica es el hecho de que Google prohíba a fabricantes la venda de dispositivos móviles inteligentes con sistemas operativos basados en el código fuente de Android.

