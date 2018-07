Las mujeres cobran un 20% menos que los hombres en el sector hostelero, según un informe de CCOO

La temporada alta de verano es sinónimo de mejora en las cifras de empleo, el paro registrado baja en 89.968 personas en junio –su menor descenso en este mes desde 2011– y el mercado laboral recupera la cifra de 19 millones de trabajadores, tal y como ha publicado este martes 3 de julio el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. El sector turístico, según la última EPA, representa el 13% de la población total ocupada y el 11% de la cifra total de parados y en hostelería se incorporan 34.357 trabajadores nuevos (desde el último mes) representando el 64% de los trabajadores ocupados del sector turístico.

CCOO reconoce que estas cifras son "positivas", los contratos indefinidos en términos generales se han incrementado en un 5% y los temporales han crecido un 3%, sin embargo, para las mujeres el empleo sigue siendo de peor calidad y la brecha salarial continúa siendo "tangible".

En comparación con los datos de 2017, el empleo turístico "ha favorecido más a los hombres a pesar de que se ha producido una contratación mayor de mujeres (56%)". Según el informe presentado por CCOO Servicios, el crecimiento de ocupación por hombres se ha incrementado un 19% mientras que las mujeres han crecido únicamente un 7%. Las cifras de asalariados del sector también benefician al género masculino con un incremento del 32% frente al 12% de las mujeres.

Los datos según el tipo de contrato por género también revelan un escenario desalentador para las mujeres, ya que un 31% estarían contratadas a tiempo parcial frente al 22% que representaban en 2017. Solo el 61% tiene un contrato a tiempo completo en el sector, dos puntos menos que el año pasado, informa Patricia García, responsable de comunicación de CCOO Servicios.

En materia salarial, el informe recoge que las mujeres cobran el 80% del salario medio anual que perciben los hombres en el sector. En términos generales el sueldo de las mujeres representarían un 54% del salario medio en España mientras que el de los hombres un 67%, "provocado por la incidencia del empleo a tiempo parcial y la brecha salarial", indica García.

Cobertura para trabajadores "externalizados"

"Estamos llevando a cabo una negociación colectiva a pulso", sostiene José María Martínez, secretario general de CCOO Servicios. Subraya que de los cincuenta convenios que existen en el sector, veintidós ya incorporan coberturas legales del convenio sectorial para los trabajadores de empresas subcontratadas, "protegiendo a la parte más débil de la cadena productiva: los empleados" y sobre todo las trabajadoras externalizadas, como las camareras de piso.

"La Reforma Laboral obliga a que prevalezca el convenio de empresa sobre el sectorial en material salarial", explica Martínez. "No firmamos ningún convenio que no incluya cobertura para trabajadores de empresas subcontratadas". Destaca la cobertura mínima que se les aplica a los empleados externalizados en relación al salario del convenio sectorial y la cobertura máxima que se rige directamente por este convenio e incluye una "responsabilidad solidaria que recae sobre la empresa subcontrata que no cumpla las condiciones".

Martínez pone el foco en un marco legislativo que apueste por eliminar la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial y apueste por la promoción y la formación de los trabajadores. También ha señalado el impacto del alquiler turístico desregulado y las consecuencias "fiscales, laborales y sostenibles" que provocan. "Hay que repensar y reordenar a medio y largo plazo qué tipo de turismo queremos desarrollar en este país", sostiene.