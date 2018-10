Calviño: La nueva revisión a la baja del PIB no es un cambio de tendencia

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha negado que la nueva revisión a la baja del crecimiento del PIB para 2018 y 2019 suponga un cambio de tendencia económica y ha insistido en que se basa en las nuevas previsiones del INE del primer trimestre y en las del entorno internacional.

La ministra de Economía y Empresa y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han intervenido hoy en la reunión del grupo parlamentario del PSOE en el Congreso para explicar las líneas generales del borrador presupuestario enviado a Bruselas.

Ambas se han mostrado convencidas de que la Comisión Europea dé el visto bueno y han criticado que el líder del PP, Pablo Casado, quiera pedir ante las instituciones europeas que se cumpla el rigor presupuestario que -en su opinión- no refleja las cuentas del Gobierno socialista.

"Montoro jamás cumplió con los objetivos de déficit y los Presupuestos de 2018 eran falsos y no resistieron ni el análisis de la AIReF ni de la Comisión Europea, por eso cuando Casado quiere convertirse en contra embajador de España para contar que las cuentas no son correctas no sé qué habría hecho con las de Montoro", ha lamentado la ministra de Hacienda.

En el mismo sentido, Calviño ha valorado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) validara ayer estas cuentas y considerara factible el objetivo de déficit público del 1,8 % del PIB para 2019 y ha insistido en que el impacto del Presupuesto "no tiene nada que ver con la revisión económica del PIB".

Calviño ha sido tajante al explicar que esta bajada en la estimación del PIB para este año y el que viene se debe a una revisión en el ciclo económico y a las menores previsiones que hacen organismos nacionales e internacionales, pero que, en ningún caso, es un cambio de tendencia ya que la economía sigue fortalecida.

"Ni es un cambio de tendencia ni se debe a la llegada del Gobierno socialista", ha reseñado, mientras Montero ha defendido las medidas presupuestarias porque "posibilita un mejor cumplimiento de los compromisos con Bruselas" frente a la política del PP.

Ha argumentado que las mejoras laborales que contemplan las cuentas y la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros en 2019 ayudarán a que el año que viene haya menos déficit "a pesar de las medidas de actualización de las pensiones".

Montero ha aseverado que lo "razonable" es equiparar el SMI de España al de países como Francia y Alemania y ha recordado que la subida del IRPF a rentas superiores a 130.000 euros y de 300.000 euros anuales solo afectará a un 0,5 % de contribuyentes y que la subida del tipo mínimo del impuesto de sociedades al 15 % se dirige a empresas que facturan más de 20 millones de euros.

Asimismo, ha avanzado que el PSOE presentará en breve en el Congreso la proposición de ley relativa a luchar contra el fraude fiscal.