Celia Villalobos (PP) impide que se reúna el Pacto de Toledo por no haber un acuerdo consensuado sobre pensiones

La presidenta del Pacto de Toledo y diputada del PP, Celia Villalobos, se ha opuesto este miércoles a convocar la comisión parlamentaria porque no hay un texto consensuado sobre el futuro de las pensiones para que voten los grupos políticos. Así lo ha defendido Villalobos, que tenía la competencia para convocar esta reunión, aunque desde PSOE y Unidos Podemos querían que se celebrara para "retratar" a cada grupo parlamentario y que cada partido defendiera su postura sobre las recomendaciones del Pacto de Toledo, que este martes saltó por los aires sin acuerdo.

"Podemos reunirnos, pero ¿con qué documento? ¿Qué documento llevo yo como presidenta para debatirlo y que se pueda votar?", se ha preguntado Villalobos, según ha recogido Europa Press. En la reunión de la mesa de portavoces del Pacto de Toledo, donde ha tenido lugar la decisión de Villalobos, sí se ha votado el último borrador de recomendaciones al que habían llegado los miembros del Pacto tras más de dos años de trabajos.

Ese documento, con más de 20 recomendaciones, solo ha conseguido el respaldo de la diputada del PSOE presente en la mesa de portavoces, mientras que PP, Unidos Podemos y Ciudadanos han votado en contra. Unidos Podemos ya se desmarcó ayer del texto, con el anuncio de votos particulares a un gran número de recomendaciones, porque consideran que el actual redactado implica "un recorte en las pensiones", ha denunciado la diputada de En Marea Yolanda Díaz.

El portavoz del PP en el Pacto de Toledo, Gerardo Camps, también afirmó ayer que las recomendaciones no estaban maduras, aunque los grupos estaban "cerca" del acuerdo, y culpó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tumbar un posible acuerdo por la convocatoria de elecciones tan próximas.

Desde Ciudadanos, el diputado Sergio del Campo ha explicado el voto en contra de su partido este miércoles porque consideran que las recomendaciones, tal y como están ahora, no cuentan con su apoyo. Del Campo ha reconocido que el adelanto de los comicios al 28 de abril –que implica la disolución de las Cámaras el 5 de marzo– complicaba mucho llegar a un acuerdo en el Pacto de Toledo, pero ha asegurado que la intención de Ciudadanos era intentarlo.

"Es una pena. ¿Hubiera dado tiempo en estas dos semanas? Pues no lo sé, igual sentándonos cada día todo el mundo hubiéramos hecho más renuncias si todos hubiéramos estado en este marco de denuncias", ha sostenido Del Campo, que ha criticado a Unidos Podemos por plantear ayer nuevos votos particulares más allá de los tres que ya había anunciado el grupo parlamentario con anterioridad.

Villalobos: "Que debatan en la televisión"

Las representantes de Unidos Podemos y PSOE han pedido que, ya que no había consenso en torno al último documento de recomendaciones, se celebrara una comisión del Pacto de Toledo para que cada partido se retratara y explicara su postura.

Desde el Ministerio de Trabajo había esperanza de que en una comisión, y con los votos particulares de Unidos Podemos por escrito, se pudiera llegar a un acuerdo final, explican fuentes del ministerio que dirige Magdalena Valerio.

La presidenta del Pacto, Celia Villalobos, ha rechazado una reunión sin documento final y ha respondido a los partidos que solicitaban su convocatoria para debatir "que vayan a la televisión y monten un debate".

PSOE presentará otro documento

La portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo, Mercè Perea, ha anunciado que su grupo parlamentario presentará un nuevo documento, "al que no pueden decir que no", con menos recomendaciones, y solicitará esta tarde una nueva mesa de portavoces y la convocatoria de una comisión para someterlo a votación. "Un acuerdo que no suponga ningún problema porque es un acuerdo de mínimos", ha defendido Perea.

Esta nueva propuesta del PSOE parece que tendrá difícil recorrido con la situación actual del Pacto de Toledo, ya marcado por el ambiente preelectoral, después de que no se lograra un consenso 'in extremis' en torno al documento en el que habían trabajado todos los grupos parlamentarios durante estos meses, con especial intensidad en el último periodo.