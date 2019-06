El Corte Inglés mantiene la facturación y aumenta un 27,7% su beneficio en 2018

El Corte Inglés cerró su ejercicio fiscal con unas ventas de 15.783 millones de euros, lo que supone un 1,1% respecto al año anterior. Con un resultado bruto de explotación (Ebitda) que se elevó un 2,2%, hasta los 1.075 millones de euros, la compañía ha anunciado este viernes que el beneficio neto se ha incrementado en un 27,7%, hasta los 258,2 millones de euros.

Aunque la facturación prácticamente se ha mantenido plana, los responsables de El Corte Inglés se han mostrado "contentos" con la evolución del negocio este ejercicio en un "mercado competitivo y maduro".

Al cierre del ejercicio, la deuda de la compañía se situaba en 3.367 millones de euros, lo que supone una "importante" reducción del 12,2% respecto al año anterior, concretamente, 467 millones de euros menos. La empresa ha precisado que gran parte de este importe procede de la venta de inmuebles y otros activos no estratégicos, como el caso de Optica2000, así como de la generación de caja operativa.

Fuentes del grupo han señalado que la desinversión de estos activos este ejercicio ha ascendido a 350 millones de euros y que todas las operaciones han conllevado plusvalías, aunque no se han dado detalles del importe.

La compañía ha precisado que entre los hitos del ejercicio destaca la emisión de bonos senior por importe de 600 millones de euros con vencimiento en 2024 y la colocación privada de bonos senior por valor de 90 millones de euros.

En paralelo, se ha puesto en marcha un proceso de desinversión de activos inmobiliarios no estratégicos, que se espera materializar, en su mayor parte, a lo largo de 2019, de la que han recibido ofertas no vinculantes de fondos de inversión, inversores particulares y 'family offices'. "No queremos vender más que lo que necesitamos", indican desde la compañía, que subraya que el importe que se obtenga con dichas desinversiones se destinará, principalmente, a reducir deuda.

Al cierre del ejercicio, El Corte Inglés mantenía un poco más de 90.000 empleos directos.

El retail mantiene el peso del negocio

Por líneas de negocio, el retail, que incluye los grandes almacenes de El Corte Inglés, las cadenas de supermercados Supercor y Supercor Express, los establecimientos de bricolaje Bricor, y la cadena de moda y complementos Sfera, constituye el principal eje de actividad del grupo y ha alcanzado una cifra de negocios de 12.974 millones de euros, con un resultado bruto de explotación (Ebitda) de casi 882 millones de euros.

El gran almacén se mantiene como el formato comercial con mayor peso específico dentro del grupo y cerró el ejercicio con una cifra de negocio agregada de 11.761,64 millones de euros, un 0,3% más que el año precedente, mientras que Supercor elevó su facturación agregada un 1,4%, hasta los 690,5 millones de euros.

Por su parte, Sfera, la cadena de moda y complementos, ha mantenido una senda ascendente y cerró el ejercicio con un incremento de su cifra de negocio agregada de 426,89 millones de euros, un 4,8% más, acabando el año con un total de 430 tiendas, de las cuales 162 son establecimientos propios y 268 son franquicias.

Bricor, que sigue inmerso en un proceso de reordenación de espacios y de oferta comercial para mejorar la experiencia del cliente, cerró con unas ventas agregadas de 90,75 millones de euros, lo que supone una caída del 15,7%.

Viajes El Corte Inglés, que se sitúa como líder en su sector, alcanzó una cifra de negocio de 2.721,98 millones de euros, un 4,9% más, mientras que elevó su Ebitda, hasta los 63,84 millones de euros.

El área de seguros elevó un 9,3% sus ventas, hasta los 199 millones de euros, mientras que las de informática cayeron un 4,7%, hasta los 703 millones de euros, pero su Ebitda creció un 7,2%, hasta los 35 millones de euros.

El Corte Inglés mantiene activa la búsqueda de alianzas con empresas que les "haga más fuertes" como las realizadas con Alibaba para desarrollar las áreas de comercio minorista, pagos a través de móvil o la internacionalización; o la ampliación del acuerdo con Repsol, donde se ha convertido en su central de compras, prevé acabar el año con 300 tiendas y en tres años alcanzar las 1.000, además de darle apoyo para la comercialización de energía.

Cambio de presidencia

Respecto al cambio en la presidencia de El Corte Inglés, que abordará el consejo de administración con el nombramiento de Marta Álvarez como nueva presidenta del grupo en sustitución de Jesús Nuño de la Rosa, la compañía ha precisado que este cambio se enmarca en la "absoluta continuidad" de la gestión del grupo.

Además, han confirmado que se mantendrá la estructura de la compañía con dos consejeros delegados como son Víctor del Pozo, que seguirá al frente del área de 'retail' de la firma, mientras que Jesús Nuño de la Rosa dirigirá las filiales de Viajes El Corte Inglés, Informática El Corte Inglés, Finaciera El Corte Inglés y Seguros El Corte Inglés.