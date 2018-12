Di Maio desmiente que el M5E esté pidiendo dimisión del ministro de Economía

El vicepresidente del Gobierno italiano y líder del Movimiento Cinco Estrellas, Luigi Di Maio, negó hoy que su partido esté pidiendo la dimisión del titular de Economía, Giovanni Tria, en plena negociación con Bruselas por los presupuestos para 2019 del país transalpino.

"Desmiento categóricamente cualquier información sobre la voluntad de hacer dimitir al ministro Tria. He visto que algunos medios atribuían esa voluntad al M5E", dijo Di Maio, en declaraciones hoy a Radio 24.

Y agregó:"Giovanni Tria está haciendo un gran trabajo y el equipo que gana no se cambia. Debe seguir en el Ministerio de Economía".

El líder del euroescéptico M5E, partido que gobierna en coalición con la ultraderechista Liga de Matteo Salvini, respondía así a lo publicado hoy por el diario La Stampa, que asegura que el primer ministro, el independiente Giuseppe Conte, está tomando distancias con Tria, y que el M5E pide su dimisión.

"Los destinos del primer ministro y de Tria se están separando de manera irreparable. Demasiado lejanas las ambiciones, diferentes las estrategias y las interpretaciones del mandato político", afirma el rotativo.

También La Reppublica titulaba hoy que "Tria está cada vez mas solo".

Una hipótesis apoyada por el hecho muy comentado de que ayer Tria no participó en una reunión con Conte, Tria y Di Maio para debatir sobre los Presupuestos a pesar de ser el titular de Economía.

Las informaciones sobre la hipotética dimisión de Tria se producen mientras el Gobierno italiano trata de reformar sus presupuestos expansivos para 2019 con el fin de evitar un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea, que ha rechazado estas cuentas por el excesivo gasto.

La Cámara de Diputados celebrará esta tarde un voto de confianza sobre el documento de estas cuentas, a pesar de que se están introduciendo numerosas enmiendas.

La CE ha rechazado los presupuestos italianos por incumplir las normativas al prever un déficit para 2019 del 2,4 % del producto interior bruto (PIB), y propuso abrir un expediente sancionador al país.

Di Maio ha asegurado esta semana que con la nueva propuesta de los Presupuestos que se enviará próximamente a la Comisión Europea se pretende evitar el procedimiento de infracción y al mismo tiempo respetar las promesas electorales.

Conte dijo el lunes que "en horas" se enviaría el nuevo borrador de las cuentas a la CE -aunque esto todavía no ha ocurrido- y opinó que el ejecutivo comunitario "no podrá no tomarlo en consideración".

"Tengo ya las primeras proyecciones sobre el efecto económico de la Cuota 100 (reforma de pensiones) y de la Renta de ciudadanía (subsidio al desempleo) y esto puede darme un margen de maniobra para utilizar en las negociaciones", añadió Conte, en referencia a algunas de las propuestas estrella de los partidos del Gobierno.

Aunque sobre corregir el déficit para 2019 por debajo del 2 %, como pide Bruselas, no quiso dar cifras.

Los medios italianos se hacen eco de la falta de acuerdo ayer en la reunión tripartita sobre los presupuestos, donde Salvini y Di Maio chocaron por otra medida, la imposición de una "ecotasa" a los automóviles más contaminantes, que defiende el M5E y rechaza la Liga.

El primer ministro Conte se reunirá el martes por la noche o el miércoles en Estrasburgo con el presidente de la CE, Jean Claude Juncker, para explicarle el nuevo borrador de Presupuestos, según fuentes del Gobierno italiano.