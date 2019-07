Economistas frente a la crisis pide a las fuerzas progresistas un acuerdo para "recomponer la cohesión y la justicia social"

Los profesionales que forman Economistas frente a la crisis le piden en un escrito a las fuerzas progresistas que acuerden "políticas decididas y firmes, y necesariamente en los tres ámbitos, pueden revertir la situación y favorecer y hacer más ‘resiliente’ la economía, y recomponer la cohesión y la justicia social. Es la hora. El momento político en el que España debe decidir cómo debe ser su futuro, qué sociedad queremos".

Este grupo de expertos insiste en que "el problema fundamental no es la composición del Gobierno sino qué políticas debemos realizar en los próximos años" en un momento de parálisis en las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para conformar un "gobierno de colaboración".

La declaración de Economistas frente a la crisis señala "tres ámbitos estratégicos de la política económica que en este momento deben ser definidos sin ambages". Por un lado apuntan que si no se reduce drásticamente la precariedad del empleo, se estabiliza el mercado de trabajo y se restablece la vinculación de los salarios con la productividad no mejorará el reparto de la renta para los asalariados. Además, añaden que si no se aumentan la justicia fiscal y los gastos públicos garantizando que los más favorecidos, ciudadanos y empresas, paguen más de acuerdo con sus altos ingresos, no aumentará la redistribución, no se reforzará el bienestar de la mayoría de los ciudadanos porque los recursos seguirán sin alcanzar y no se reducirá la elevadísima e indigna desigualdad social.

Por último apuntan que si no se abordan decididamente las reformas regulatorias que requieren los mercados, la transición energética y la vivienda –reforma del mercado de la electricidad; creación de parques públicos de viviendas en alquiler, entre otros- no se conseguirá el impulso económico, de inversión, de cambio de modelo productivo y de competitividad que España, y en particular su población más joven, necesita.

Este grupo de profesionales recuerda que "diez años después de iniciada la crisis se constatan las consecuencias de las políticas adoptadas: la renta media real es hoy en España la misma que hace 10 años, pero, mientras el 1% más rico ha aumentado su renta un 21%, el 40% más pobre ha perdido lo que los demás han ganado". Además, inciden que "los efectos no desaparecen con el crecimiento porque se han devastado las estructuras que garantizan el reparto y la redistribución. Si se siguen haciendo las mismas cosas se obtendrán, agudizados, los mismos resultados".

Por este motivo, Economistas frente a la crisis apunta que "los intereses particulares de muchos grupos económicos y políticos no pueden ni deben parar esta triple transformación que necesariamente debe iniciarse y progresar con claridad durante los próximos cuatro año".